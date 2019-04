20 jaar duurzame warmte en koude voor Centre Court

In het Beatrixkwartier van Den Haag staat het imposante Centre Court, een kantoorgebouw van ongeveer 60.000 vierkante meter. Vanaf medio december 2019 levert Duurzaam Gebouwd-partner Eneco duurzame warmte en koude aan twee gebruikers van het markante gebouw.

Beeld via: Bouwinvest

SDU Media en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) worden tegen het einde van het jaar voorzien van duurzame warmte en koude. Om te kunnen voorzien in deze behoefte sloten Bouwinvest en Eneco een contract voor de realisatie en exploitatie van een WKO-installatie, in combinatie met stadswarmte. Voor laatstgenoemde wordt de aansluiting hergebruikt.

Het is alweer de derde keer dat de Bouwinvest en Eneco met elkaar samenwerken op het vlak van verduurzaming. Beide partijen zijn enthousiast om wederom de handen ineen te slaan. "We zijn trots om langjarige duurzame warmte en koude te mogen leveren aan dit markante gebouw van Bouwinvest in het Beatrixkwartier", laat ontwikkelaar energieprojecten Ronald Dikstaal van Eneco weten. "De onderhandelingen met Eneco verliepen erg prettig", onderstreept technical manager Robert Schellekens van Bouwinvest. "Een mooie start van een langdurige samenwerking voor de duurzame exploitatie van Centre Court."

Langdurige samenwerking

Opmerkelijk bij het contract is de langdurige samenwerking: er is getekend voor 20 jaar exploitatie. De WKO-installatie is gloednieuw en komt op de plek van de huidige compressie koelmachines. Aan het gekozen technische concept kleven meerdere voordelen. Zo is er sprake van beperkt ruimtegebruik in de parkeergarage voor de installatie en kon de WKO tegen een scherpe prijs worden gerealiseerd. Het complete plaatje: stadswarmte-aansluiting van 1.120 kW, 2 warmtepompen met een totaal vermogen van 1.940 kW en één brondoublet van 130 m³/h.

BREEAM-NL certificering

Centre Court is tegen de maatlat van BREEAM-NL In-Use gelegd en scoorde Very Good voor de Asset-categorie en Good in de Beheer-categorie. Diverse experts van CBRE werkten mee aan de certificering, evenals Duurzaam Gebouwd-expert Sannie Verweij.

