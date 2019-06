Enpuls op zoek naar hooghangend fruit

Het speelveld van de verduurzaming kent vele aanvallers. In die voorhoede heeft Enpuls ambities voor de nabije en verre toekomst.

Enpuls is opgericht om de energietransitie te versnellen. Yvonne Boerakker, Manager Transitie Gebouwde Omgeving (foto onder), ligt de activiteiten hieronder toe.

Duurzaam Gebouwd (DG): “Er zijn al veel vooruitstrevende partijen bezig met de energietransitie. Wat voegen jullie daaraan toe?”

Yvonne Boerakker (YB): “Er zijn nog veel zaken op dit gebied onduidelijk. Bewoners, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, gemeentes, installatiebureaus en banken zullen samen aan de slag moeten. Enpuls werkt, ondanks de nog bestaande onzekerheden, met een duidelijke visie op wat maatschappelijk gezien realistische en verstandige keuzes zijn. Wij laten een onafhankelijk geluid horen en hebben geen voorkeur voor specifieke technieken. Wel moet de keuze op systeemniveau kloppen. Zo is, wat ons betreft, waterstof in de gebouwde omgeving of voor vervoer voorlopig geen realistische optie. Groene waterstof zal de komende decennia beschikbaar komen, maar nog niet in overvloed. Groene waterstof wil je dáár inzetten waar weinig alternatieven zijn. In de gebouwde omgeving zijn er wel alternatieven voorhanden: groen gas, duurzame warmte en duurzame elektriciteit.”

DG: “Hoe willen jullie met die visie de versnelling realiseren?”

YB: “Een visie alleen is niet genoeg, daar hoort ook actie bij. Soms door Enpuls, soms is het logischer dat een andere partij actie onderneemt. Bijvoorbeeld bij het aanpassen van wet- en regelgeving of door het opleiden van installateurs voor nieuwe technieken. Enpuls gaat dan wel het gesprek aan om aan te geven waarom we denken dat er echt actie nodig is. Daarnaast kan versnelling worden teweeggebracht door producten of diensten te ontwikkelen die barrières uit de weg ruimen. Voor Enpuls is het belangrijk dat die producten en diensten schaalbaar zijn en op meerdere plekken een impact kunnen hebben.”

DG: “Aan welke oplossingen denken jullie dan?”

YB: “Wij pakken niet zomaar alles op en kiezen voor hooghangend fruit. Zaken waarvoor niemand nog verantwoordelijkheid wil nemen of die niemand wil oppakken omdat er nog geen verdienmodel is. Wij waken daarbij voor marktverstoring, maar kunnen wel zaken naar voren halen om eerder verduurzaming te bereiken. Enpuls heeft niet als doel om geld te verdienen aan producten en diensten, ons doel is impact maken. Wij investeren met een team van conceptontwikkelaars in het uitwerken van ideeën naar gevalideerde producten. Als bewezen is dat het product bijdraagt aan het oplossen van een probleem, en als blijkt dat het interessant genoeg is voor anderen, dragen we dat product over aan andere partijen. Wil niemand het verder oppakken, dan hebben we iets verkeerd gedaan en moeten we terug naar de tekentafel.”

DG: “Enpuls is onderdeel van Enexis Groep. Wat is in dat licht jullie rol?”

YB: “Een van de strategische pijlers van Enexis Groep is het versnellen van de energietransitie. Daar horen taken bij die niet direct logisch aansluiten bij de taken van Enexis Netbeheer of Fudura, de twee andere onderdelen van Enexis Groep. Zaken zoals ‘nadenken over hoe je participatie organiseert’, ‘VvE’s stimuleren zonnepanelen te plaatsen’ of ‘het voor particulieren gemakkelijker maken hun woning te verduurzamen’. Het versnellen van de transitie is Enexis Groep wat waard en daarom is ruim twee jaar geleden Enpuls opgericht. Dat is een unieke positie, maar er wordt dan ook wel wat van ons verwacht.”

DG: “Werken jullie veel samen met bijvoorbeeld collega’s van Enexis Netbeheer?

YB: “Waar dat zinvol is, werken we zeker samen. Als we de transitie willen versnellen, moeten we knelpunten oplossen. Die kunnen ook bij de netbeheerder liggen. Zo passen nieuwe grote zonneparken in het noorden eigenlijk niet meer op het huidige net. Dat net kun je nu wel gaan verzwaren, maar dat kost tijd, geld en vooral mankracht. Je kunt echter ook slimmere oplossingen proberen te bedenken, en dat is wat wij aan het doen zijn, samen met collega’s van netbeheer. Voor andere problemen is het logischer samen te werken met andere partijen.”

DG: “Met welke onderwerpen zijn jullie vooral bezig?”

YB: “We zijn op drie domeinen heel actief:

Energiesystemen: dat gaat over het koppelen van vraag en aanbod en het integreren van grootschalige opwekking in het systeem.

Duurzame mobiliteit: waarbij de elektrificatie van vracht- en personenvervoer centraal staat.

Gebouwde omgeving: waarbij we kijken naar het reduceren van de CO 2 -uitstoot op woningniveau, maar ook op wijkniveau.”

DG: “Sinds 1 januari ben jij bij Enpuls verantwoordelijk voor die ‘gebouwde omgeving’. Waar ben je vooral mee bezig?”

YB: “Dat is heel divers. Een heldere visie ontwikkelen vergt dat je goed weet wat er speelt in de sector. Het is echter ook relevant te kijken naar wat er in andere sectoren speelt, en wat we vanuit het buitenland kunnen leren. Een team werkt bij ons aan het samenbrengen van die inzichten en daar ben ik nauw bij betrokken. Verder ga ik met zoveel mogelijk partijen in gesprek om samen tot die versnelling te komen. Soms spreek ik daarbij partijen aan op hun rol, andere keren verkennen we de kansen tot samenwerking. Ten slotte ben ik ook betrokken bij de conceptontwikkeling.”

DG: “Kun je ook concrete voorbeelden geven?”

YB: “Een van de centrale punten in onze visie is dat het voor bewoners veel gemakkelijker moet worden om maatregelen te nemen, zodat zij stapsgewijs hun woning kunnen verduurzamen. Die maatregelen moeten ook beter inpasbaar zijn in de levensloop van mensen en ze moeten aansluiten bij wat mensen in beweging brengt. Bovendien moet de informatie hierover toegankelijker zijn.”

“Een voorbeeld van een concept dat door Enpuls is ontwikkeld, is de VvE Zonnecoach. Een adviseur helpt daarbij VvE’s bij de besluitvorming rond de aanschaf van zonnepanelen. 103 VvE’s hebben samen inmiddels meer dan 7500 panelen geplaatst. Kortom, er is bewezen dat het werkt en we zoeken nu een partij die dit van ons wil overnemen.”

“Een ander voorbeeld van conceptontwikkeling speelt zich af rond de hybride warmtepompen. Die zijn nu al beschikbaar, maar nemen ondanks de beschikbare subsidie nog geen vlucht. Installateurs zijn een cruciale factor in het keuzeproces van bewoners. Het moet voor installateurs gemakkelijker worden om hun productaanbod te verruimen en de risico’s en complexiteit weg te nemen. Onze conceptontwikkelaars zijn nu bezig oplossingen hiervoor te toetsen. Heel spannend. De ideeën toetsen wij bij partijen uit het veld in een heel vroeg stadium op haalbaarheid. Zo voorkomen we tijdverlies door doodlopende routes. En dat past helemaal bij de missie van Enpuls om de energietransitie te versnellen.”

