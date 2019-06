Innovatieve partijen werken aan versnelling energietransitie

Uptempo! brengt de markt van innovatieve aanbieders en woning- en gebouweigenaren samen en zorgt zo voor extra vaart in de opschaling van kansrijke innovaties.

Rond 2025 moeten er goed werkende, betaalbare en gedragen klimaatneutrale energiesystemen beschikbaar zijn voor vrijwel alle situaties in de gebouwde omgeving. Dat is het streven van Uptempo!, een nieuw programma gelanceerd door TKI Urban Energy en TKI CLICKNL, met steun van het ministerie van BZK.

Het doel van Uptempo! is om oplossingen die zijn ontwikkeld in de Urban Energy innovatieprogramma’s te verbinden aan vragende partijen als gemeentes, woningcorporaties, gebouweigenaren en particuliere woningeigenaren. Dit moet leiden tot een versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving met een voorlopige einddatum rond 2025.

Oriënterende bijeenkomst

Enkele relevante partijen op dit terrein kwamen begin deze maand (12 juni) voor het eerst bij elkaar. In een oriënterende bijeenkomst is met zeven aanbiedende partijen en vier woningcorporaties nagegaan of deze ontmoetingen kunnen leiden tot versnelling in de opschaling van kansrijke innovaties.

Michiel Kirch, directeur van TKI Urban Energy: “Belangrijke voorwaarde is dat deze systemen op grote schaal geproduceerd kunnen worden en dat de (maatschappelijke) kosten tot een acceptabel niveau zijn gedaald. Zonder de oogst van innovaties van de afgelopen jaren, en zonder een scherp oog voor wat bewoners en eigenaren willen in combinatie met een gezonde marktwerking, komen we daar niet.”

Na de bijeenkomst op 12 juni luidt de conclusie dat nieuwe concepten voor woningcorporaties inderdaad interessante opties bieden en haalbare prijzen in beeld komen. “En het is nog leuk ook,” zegt Gerard Salemink van Hogeschool Saxion/Stichting Pioneering.

30.000 euro

Het kabinet trok in 2018 en 2019 in totaal 23 miljoen subsidie uit voor innovaties om ‘de grote verbouwing’ van de Nederlandse woningvoorraad tegen lagere prijzen mogelijk te maken. Dat geld is niet allemaal uitgegeven, maar het effect ervan blijkt nu al groter dan gedacht, zo bleek tijdens de bijeenkomst.

Zelfs oudere rijwoningen kunnen nu voor bedragen rond de dertigduizend euro worden voorbereid op de aardgasvrije toekomst. Dat leidt voor bewoners tot lagere maandlasten dan ze gewend zijn. Deze nieuwe prijzen horen wel bij situaties waarin ‘mandjes’ van enige honderden huizen gerenoveerd kunnen worden.

Een andere kansrijke innovatie die in het vizier van Uptempo! is gekomen, betreft De Warmtewingevel. Hierbij worden panelen voorzien van een coating die de energie uit het onzichtbare deel van het spectrum oogst en afvoert als bron voor een warmtepomp. In het verslag van de bijeenkomst op 12 juni lees je veel meer over zeven aanbieders met kansrijke innovaties.

Warmtewingevel met esthetische zonnewarmtecollectoren van SEAC, gepresenteerd door ECN (part of TNO).

Creatieve industrie

“In Uptempo! werken we ook aan het lerend vermogen rond de energietransitie,” aldus Freek van ’t Ooster, programmamanager Uptempo! vanuit TKI CLICKNL. “We bouwen aan innovation intelligence: kennis over waar en onder welke condities de toepassing van kansrijke innovaties bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie. Daarmee ondersteunen we innovatieverspreiding en opschaling van die oplossingen. We combineren dat met de inzet en kennis vanuit de creatieve industrie, die start vanuit de bewoners en gebouweigenaren en hun vragen/behoeften, zodat we prioriteit geven aan oplossingen die gedragen worden in de zin van werkend, passend en gewenst.”

Inmiddels is binnen het programma een opschalingsteam geformeerd en worden er diverse activiteiten gepland. Het team is gestart met de nodige analyses. Verder wordt kennis verzameld die is opgebouwd in de projecten en in de markt. Uptempo! inventariseert waar en onder welke condities die oogst kan worden toegepast, maakt mappings van oplossingen en toepassingen en organiseert matchmaking bijeenkomsten.

Foto boven: Onderzoek IF Technology (in opdracht van Helena Sustainable Innovations) naar bodemtemperatuur in bestaande woonwijk, waar warmte van PVT-zonnepanelen via een gesloten bodemlus in bodem wordt opgeslagen.