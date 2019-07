Huis van de toekomst uiterst comfortabel en veilig

Met een hele serie ingrepen op het gebied van energiemanagement en automatisering bouwden studenten van de Hogeschool Utrecht een compleet zelfvoorzienend, modulair en circulair huis.

Utrechtse studenten ontwierpen de innovatieve woning samen met diverse bedrijven voor de Solar Decathlon 2017. Na die wedstrijd is het huis verscheept naar Nederland en nu opnieuw opgebouwd. Onlangs volgde de feestelijke opening, waarna het huis gaat fungeren als living lab.

Dertig jaar geleden was er al een vergelijkbaar huis ‘met hoofdletters’. Chriet Titulaer toonde in het Huis van de Toekomst tal van mogelijke innovaties, die ook daadwerkelijk de toekomst bleken te halen. In Utrecht werken studenten van de Hogeschool Utrecht vanaf deze zomer verder aan de moderne versie van het huis van de toekomst.

Opvallende installatie

Een van de bedrijven die daarbij een forse duit in het zakje deed, is Schneider Electric. De leverancier van totaaloplossingen voor energiemanagement en automatisering heeft nadrukkelijk meegedacht over de technische aspecten van de woning. Met als resultaat een compleet zelfvoorzienende, modulaire en circulaire woning. Vooral de technische installatie valt daarbij op.

Op 4 juli presenteerde Schneider Electric de innovatieve installaties in het pand op het Utrecht Science Park.

Het opmerkelijke comfort is onder meer terug te vinden in de gemakkelijke centrale bediening van die technische installatie. Verder zorgt ook de inregeltechniek voor een uiterst comfortabel en veilig huis. Zo kunnen de jaloezieën bij zonsondergang automatisch zakken, waardoor de bewoners geen last hebben van de laagstaande zon. Het systeem kan ook automatisch melden dat er een deur openstaat.

Vraag naar energie verdubbelt

Schneider Electric heeft naast dergelijke efficiënte oplossingen ook duurzaamheid hoog in het vaandel staan, aldus Debby Slofstra, VP Building Schneider Electric. “Naar verwachting is de vraag naar energie in 2040 verdubbeld en dat kunnen onze huidige energiebronnen niet aan. Daarom werken wij graag mee aan dit soort initiatieven voor een duurzamere toekomst. Het is fantastisch om samen met jong talent tot deze oplossingen te komen en de wereld te verbeteren.”

De combinatie van circulair, modulair en zelfvoorzienend wonen werd gerealiseerd door het studententeam Selficient. Na de Solar Decathlon 2017 in Denver (VS) gaat het huis in Utrecht dienen als living lab op het gebied van duurzaam wonen. Studenten, onderzoekers en partners uit het bedrijfsleven kunnen hier samen nieuwe innovatieve systemen en elementen testen in een real life omgeving. De data die het huis genereert, kunnen worden ingezet om het volgende huis nog futuristischer en duurzamer te maken.

Techniek

Het huis bevat onder meer een smart panel van Schneider Electric. Hierdoor is het mogelijk om alles op afstand te bedienen. Met PowerTags (kleine draadloze energiemeters) brengt het paneel inzicht in het energieverbruik, met besparingen en verduurzaming als gevolg. Een andere installatie, het Patch-paneel is geïnstalleerd om diverse, daarvoor geschikte apparaten te voorzien van snel internet.



Visualisatie van het interieur van het huis van de toekomst.





De KNX-installatie zorgt ervoor dat bewoners comfortabel en veilig kunnen wonen. Via een beeldscherm kan zo alle apparatuur in het huis worden aangestuurd. Dankzij de multi touch pro en de push button pro zijn er veel mogelijkheden om de verlichting naar wens te bedienen. Verder zorgen diverse sensoren voor een veilige woning (deurcontacten) en een fijn klimaat (CO²-, luchtvochtigheid- en temperatuursensoren). Ook de zonwering en verwarming kunnen dankzij de KNX-installatie bediend worden.

Meerwaarde

Als het aan de Hogeschool Utrecht ligt is het bouwen van een huis van de toekomst door studenten vanuit diverse disciplines ook 'het leren van de toekomst'. “Challenged based learning helpt de studenten ondernemerschap en ambitie te ontwikkelen en verschillende perspectieven mee te nemen. Dit geeft hen een enorme meerwaarde mee voor de arbeidsmarkt”, besluit Arjen Bout, docent Hogeschool Utrecht.

Bekijk hier een imprssie van de bijeenkomst op 4 juli:

