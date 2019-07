Warmtepompnet versnelt renovatieopgave

Bestaande alternatieven voor de warmtetransitie zijn bekend: warmtenetten en lucht-water warmtepompen zijn terug te vinden in menig verduurzamingsproject. Nieuw in de markt is het Warmtepompnet, een innovatie van Itho Daalderop. De oplossing bestaat uit water-water warmtepompen in meerdere woningen, die zijn aangesloten op één gedeelde bron.

Eventuele zorgen over het geluid van lucht/water warmtepompen zijn bij de water/water warmtepomp niet van toepassing. Andere voordelen zijn de lage onderhoudskosten, lage Total Cost of Ownership (TCO) en het nagenoeg gratis koelen, mits de afgifte is aangepast. De kanttekening dat de initiële kosten voor een boring relatief hoog zijn, wordt met de oplossing van het Warmtepompnet weggenomen. De boorkosten worden namelijk verdeeld over maximaal vier woningen, aangezien deze allen op één bron worden aangesloten.

Daarnaast wordt een belangrijke uitdaging rondom deze techniek ingevuld. Het kan nog wel eens lastig zijn om meerdere geschikte plekken voor bodemlussen te vinden. Er hoeft nu slechts één bodemlus te worden toegepast en daar is vrijwel altijd een geschikte plaats voor te vinden.

Weergave van het Warmtepompnet voor laagbouw

Kansen van het warmtepompnet

We verklappen nog niet alles over deze nieuwe techniek, die in het bijzonder interessant is voor woningcorporaties die willen verduurzamen. Je komt alles te weten over de mogelijkheden van het Warmtepompnet en wat het voor jou kan betekenen, tijdens ons seminar #VanGasLos op 19 september bij Itho Daalderop in Tiel. Frank Doff, business developer bij Itho Daalderop, vertelt je alles over de kansen van het Warmtepompnet en laat zien hoe we hiermee kunnen versnellen in het renoveren van de bestaande voorraad, binnen drie toepassingen: Vernieuwbouw, Transformatie en Transformatie Light.

Voorbeeld van toepassing Warmtepompnet voor hoogbouw

