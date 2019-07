Koppeling EPG en waarborgstelsel SWK voor nieuwbouwsysteem

Eerder dit jaar werd het House Energy Optimum systeem gelanceerd voor nieuwbouwwoningen. Het systeem is nu ook verzekerbaar onder de Energie Prestatie Garantie van SWK.

Nieuwbouwwoningen met het House Energy Optimum (HEO) systeem, die worden gebouwd door deelnemers van SWK, zijn sinds 1 juli 2019 verzekerbaar onder de Energie Prestatie Garantie (EPG) van SWK. Bewoners krijgen hiermee de verzekerde garantie dat hun (toekomstige) nieuwbouwwoning ook echt energiezuinig, comfortabel en gezond is. Bovendien geeft de prestatiegarantie aan woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers de zekerheid dat zij met behulp van HEO hun duurzaamheidsambities feitelijk waarmaken.

Verzekerbaar bouwsysteem

Het HEO-systeem is een initiatief van ATAG Verwarming, Duco Ventilation & Sun Control, Jaga, Kingspan Insulation, Kingspan Unidek en Ubbink. Uitgangspunt is een optimale balans bereiken tussen betaalbaarheid en prestaties van de woning door bouwkundige en installatietechnische maatregelen naadloos op elkaar af te stemmen. Eerder dit jaar schreven wij al uitgebreid over dit initiatief.

Door gebruik te maken van HEO weten woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers al in de ontwerpfase dat hun koop- of huurwoningen gegarandeerd energiezuinig, comfortabel en gezond worden. De deelnemers van SWK kunnen nu ook met het HEO systeem de verzekerde garantie bieden dat de beoogde energieprestatie voor de duur van minstens tien jaar in de praktijk wordt waargemaakt.

Opgetogen

Jourdain Martens (Develop inc., tevens ontwikkelaar en woordvoerder van HEO; links op de foto) is opgetogen over de koppeling met de EPG van SWK. “We zijn drie jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van HEO. Bij de voorafgaande marktverkenning hebben we van meerdere ontwikkelaars en aannemers het verzoek gekregen om prestatiegarantie aan de bieden. Het is dan ook goed om te zien dat het HEO systeem past binnen het voorwaarden van de EPG van SWK en de partijen die deze verzekerde garantie mogelijk maken.”

Natalie Versnel (SWK; rechts op de foto): “Doordat de HEO-systemen van te voren beoordeeld zijn, hebben onze deelnemers tijdens de ontwikkeling al de zekerheid dat de koppeling aan de Energie Prestatie Garantie van SWK mogelijk is en zij deze Garantie aan hun kopers kunnen verstrekken.”

Energie Prestatie Garantie

De EPG is een aanvullende verzekerde garantie op de reguliere SWK-garantieproducten. Deze aanvullende garantie wordt geboden op het gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, koeling, ventilatie en de bereiding van warm tapwater. Voor het huishoudelijke energiegebruik, waaronder de energieconsumptie van kooktoestellen, televisie, (spel)computer en wasmachine zijn energiebundels voorzien. De hoogte van deze bundel is afhankelijk van de grootte van de woning en de gezinssamenstelling.

Onafhankelijke prestatieborging

Om de prestaties van de woning te garanderen, vereist SWK dat er onafhankelijke controle plaatsvindt op de ontwerp-, uitvoerings- en opleverkwaliteit. HEO gaat echter nog een stap verder. Martens: “HEO is gepre-engineerd. Dit betekent dat we ruim 85 procent van de technische uitwerking hebben voorbereid, inclusief de prestatie-eisen en voorwaarden. De resterende 15 procent wordt projectspecifiek ingevuld op basis van de wensen van de klant. Deze pre-engineering hebben we laten toetsen door de kwaliteitsborgers van PlanGarant. Op basis van deze pre-engineering en controlesystematiek is het mogelijk om HEO verzekerbaar te stellen onder de EPG-voorwaarden. Hierdoor weet een klant al in een vroeg stadium dat de prestaties gegarandeerd kunnen worden.”

Extra hypotheekruimte

De energieprestatiegarantie stelt ten slotte banken in staat om een hogere hypotheek aan te bieden. Voor een energiezuinige nieuwbouwwoning (EPC ≤ 0,6) is een extra hypotheekruimte van maximaal € 9000,- mogelijk. Voor een energieneutrale woning is dit € 15.000,-. Bewoners die een NOM-woning willen kopen, kunnen maximaal € 25.000,- extra hypotheekruimte krijgen.

Voorwaarde hierbij is dat er een energieprestatiegarantie wordt overlegd. SWK geeft het garantiecertificaat met EPG af op een woning met het HEO-concept al voordat de woning verkocht wordt. Dit zorgt ervoor dat banken extra hypotheekruimte kunnen verstrekken en kopers in staat stellen om te investeren in een duurzame en energiezuinige woning.

Bron en foto's: (persbericht) HEO