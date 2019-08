Laatste dagen internetconsultatie over herziening Bouwbesluit 2012

Je kunt nog tot en met maandag 12 augustus 2019 reageren op het conceptbesluit dat een wijziging inhoudt van het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de ‘energieprestatie gebouwen’.

Met dit besluit wordt invulling gegeven aan de verplichtingen die voortvloeien uit Richtlijn 2018/844/EU, ofwel de tweede herziening van de Richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III).

Het doel van de Europese richtlijn is het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor gebouwen, waardoor het energiegebruik van gebouwen daalt. In het najaar gaat het besluit naar de Tweede Kamer. De bepalingen uit de herziening moeten uiterlijk 10 maart 2020 door Nederland zijn geïmplementeerd.

Het conceptbesluit bevat onder meer bepalingen over:

eisen aan installaties;

documentatie van de energieprestatie van installaties;

regelen van temperatuur per verblijfsruimte;

installeren van laadpunten voor elektrische auto’s;

keuringen voor verwarmings- en airconditioningsystemen vanaf 70 kW;

installeren van gebouwautomatiserings- en controlesystemen.

Zitten er zaken tussen die voor jou van belang zijn?

In een van de reacties is onder meer te lezen (over 'warmtegenerator'):

"Ik mis nog het systeem van een brandstofcel. Dit is weliswaar geen directe warmte- maar stroomgenerator, de toepassing kan ook bedoeld zijn voor het verwarmen en/of koelen van een gebouw. Een systeem met brandstofcel is wel op de markt aanwezig, zij het vooralsnog in test/onderzoeksfase. Afhankelijk van het doel/toepassing van deze definitie past de brandstofcel hier wel of niet onder." (ing. J.W. ter Meer)

