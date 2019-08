Een volledig circulaire bouweconomie is alleen haalbaar als alle grondstoffen in de keten blijven. Dat geldt ook voor installaties. Om deze belangrijke uitdaging in te vullen ontwikkelde Duurzaam Gebouwd-partner Merosch een ontwerp-toolbox.

Nordin Oudshoorn van Merosch ging in zijn afstudeeronderzoek in op de vraag: ‘Op welke wijze kan een ontwerp-toolbox voor circulaire gebouwinstallaties bijdragen aan de kennis en bewustwording van ontwerpuitgangspunten en bijbehorende maatregelen, om tot zo circulair mogelijke gebouwinstallaties te komen?’. Oudshoorn voerde literatuuronderzoek uit, aangevuld met interviews en input van een bezochte stand op Building Holland.

3 hoofdresultaten



De 3 belangrijkste hoofdresultaten die met de ontwerp-toolbox zijn bereikt:

Er zijn circulaire hoofdprincipes en uitgangspunten opgesteld met bijbehorende maatregelen over op welke wijze een gebouwinstallatie circulair gemaakt kan worden. De maatregelen zijn gekoppeld aan een score die de bijdrage aan circulariteit aangeeft. Scores bestaan uit schaduwkosten (MPG)/losmaakbaarheidsscore. Een ontwerp-toolbox is bedrijfsbreed voor Merosch opgezet om dit in de toekomst gezamenlijk verder te gaan invullen.

2 hoofdaanbevelingen

De 2 hoofdaanbevelingen naar aanleiding van de ontwerp-toolbox zijn:

Als Merosch zijnde gaan wij de toolbox inzetten bij projecten om tot circulaire gebouwinstallaties te komen en de tool verder aanvullen met kennis en ervaringen die uit projecten worden gehaald. Gericht aan de installatiebranche:

Denk na over op welke manier een gebouwinstallatie ontworpen kan worden, zodat deze weer geheel uit elkaar te halen is.

Ga in beraad over of materialen uit gebouwinstallaties vervangen kunnen worden door materialen met een lage milieubelasting.

Sta in het ontwerp stil bij het faciliteren van functieverandering van gebouwen en installaties over tientallen jaren.

Denk na of een installatie dezelfde functie kan behouden, maar te ontwerpen is met minder materialen.

Meer informatie lees je op de website van Merosch, inclusief de mogelijkheid om het onderzoek te downloaden.