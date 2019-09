Krachtenbundeling voor kant en klare all-electric oplossingen

Met een recordtemperatuur van 40,7 graden Celcius twijfelt niemand meer aan de steeds groter wordende koelbehoefte in Nederland. De vastgoedvoorraad krijgt de komende jaren een welverdiende renovatie om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, met ruimere aandacht voor ventilatie en koeling. Om deze opgave te versnellen werd Coolmark recentelijk partner van marktleider Johnson Controls voor de Nederlandse markt. Hierdoor kan Coolmark het HVAC-productenspectrum aan het portfolio van geïntegreerde oplossingen voor klimaatbeheersing en gebouwsystemen toevoegen.

Foto: Huibert Baak (Coolmark) en Bart Deville (Johnson Controls)

We spreken de kersverse partners op het moment dat de samenwerking beklonken is, een aantal weken na een forse hittegolf. “De urgentie om met de klimaatdoelstellingen aan de slag te gaan is tastbaar”, vindt hoofd verkoop projecten Huibert Baak van Coolmark. “We krijgen te maken met een extremer klimaat. Die trend op zich zorgt al voor een hogere koelvraag. Daarnaast hebben we te maken met een grotere aandacht voor de isolatie van de schil en worden gebouwen steeds meer luchtdicht. Dat is belangrijk om warmte binnen te houden, maar tegelijkertijd creëer je hiermee een grotere koelbehoefte.”

Klimaatbeheersing lijkt niet langer een nice to have, maar een must. Het zijn dan ook drukke tijden voor de groothandel, die al ruim 45 jaar actief is in Nederland. Zijn rol evolueert, want de markt verandert en stelt andere vragen. “We zien dat er meer behoefte is aan een integrale oplossing en een grotere wens voor begeleiding in het bouwproces”, gaat Baak verder. “Daarnaast weten we dat vakmensen drukbezet zijn en dat installateurs investeren om kennis op te vijzelen. Deze trends vormen het landschap op dit moment en zorgen ervoor dat korte levertijden en blijvende betrokkenheid kernwoorden vormen bij samenwerkingen met onze klanten.”

Gebruik van koudemiddel terugdringen

Johnson Controls is door zijn HVAC-productmerk York welbekend op de Nederlandse markt, onder andere van grote industriële projecten met honderden kilowatt of enkele megawatt. “Ons uitgebreide productengamma zorgt ervoor dat we vanuit onze samenwerking met Coolmark een complete oplossing kunnen aanbieden voor een nieuwbouw- of renovatieopgave”, aldus indirect channel accountmanager Bart Deville van Johnson Controls. “Naast deze integrale concepten willen we op kop lopen om het gebruik van koudemiddelen terug te brengen. Ons partnership met een belangrijke speler als Coolmark zorgt ervoor dat we onze impact op dit gebied kunnen vergroten.

De innovaties variëren verder van chillers tot warmtepompen, lucht-water en water-water, die gecombineerd kunnen worden met Warmte Koude Opslag (WKO). Ook een breed pakket aan afgiftesystemen, regeltechniek en rooftopunits behoren tot het productengamma. “Hiermee kunnen we vrijwel de complete utiliteitsmarkt bereiken en duurzaamheidsambities tot werkelijkheid maken”, vervolgt Deville. “Een belangrijke toegevoegde waarde van Coolmark is hun eigen projectafdeling en de begeleiding in het volledige bouwproces. Dat past goed bij de standaard die Johnson Controls toepast in eigen projectafdelingen. Meestal heeft een groothandel geen eigen servicedienst of engineering, terwijl dat in de huidige markt een belangrijk onderscheidend vermogen is.”

