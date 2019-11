Marktleider designradiatoren zet in op totaaloplossing

Innovatieve oplossingen voor verwarmen, ventileren en koelen. “Tegenwoordig richten we ons op het binnenklimaat, comfort en het energieverbruik.”

In het voorjaar van 2019 toonde Duurzaam Gebouwd-partner Vasco Group op de ISH-beurs in Frankfurt nieuwe designradiatoren en ventilatie-oplossingen. De noviteiten trokken onze aandacht en om up-to-date te blijven, gingen we langs bij het productiecentrum van het hoofdkantoor in Dilsen-Stokkem (België), waar we een uitgebreide rondleiding kregen langs allerlei innovaties.

Twee grote vergaderzalen laten de trots van Vasco Group zien. Een veelvoud aan producten, tried and tested en nieuwe telgen, die stuk voor stuk invulling geven aan een duurzame, gezondere leefomgeving. De showrooms laten onder andere zien wat de marktleider op het gebied van designradiatoren op het gebied van all-electric in huis heeft.

Innovaties

De aandacht wordt gegrepen door het aanbod van diverse ontwerpen, toepassingen en kleuren. “De tijd dat we alleen designradiatoren op de markt brengen is al lang voorbij”, vertelt CEO Patrick Nijs. “Tegenwoordig richten we ons op het aanbieden van diverse innovaties die het binnenklimaat en comfort positief beïnvloeden en het energieverbruik verlagen.

Vanzelfsprekend staan we nog steeds bekend als producent van designradiatoren, alsmaar meer in all-electric variant. In 2011 startten we met de productie van aluminium radiatoren. Enkele voordelen daarvan zijn het hogere warmtecomfort, de mogelijkheden voor design en het lage gewicht. Naast de radiatoren hebben we tegenwoordig ook alles in huis op het gebied van ventilatie en in mindere mate ook koeling.”

Die laatste pijlers spelen handig in op huidige ontwikkelingen rondom BENG en isoleren. De Trias Energetica wordt vaker als uitgangspunt aangehouden, om de woning goed in te pakken en de eisen rondom luchtdichtheid en isolatie te halen. “De nadruk op isolatie is een goede en logische invalshoek, want het beperkt energieverlies en zorgt er in de winter voor dat de woning lang warmte vasthoudt. Dat betekent wel dat we alsmaar meer inzetten op ventilatie als strategisch groeiproduct, om ervoor te zorgen dat het binnenklimaat goed blijft en de bewoner comfortabel en gezond leeft.”

Hete zomers, gure winters

Om die reden ontbreken oplossingen voor ventilatie niet in het portfolio. Mechanische ventilatie maakt gebruikt van luchttoevoer via het raamrooster, waarbij de afvoer plaatsvindt in de natte ruimtes. Het systeem is relatief goedkoop en populair, onder andere bij sociale huurwoningen. Ook WTW-ventilatie, de zogenoemde warmteterugwinning, ontbreekt uiteraard niet in het portfolio. Dit type installatie krijgt een belangrijke rol om energieverlies laag en het binnenklimaat gezond te houden.

“De bewoner wil in de winter de warmte binnen houden en in de zomer het huis juist koel maken”, laat key accountmanager Hans Buitenhuis weten. “We krijgen te maken met steeds warmere zomers en moeten ons wapenen tegen gure winters. In België zien we al langer aandacht voor de mogelijkheden die WTW biedt en we verwachten ook in Nederland een verdere toename.”

Bij WTW staat het hergebruik van warmte uit afvoerlucht en -water centraal. Verse lucht komt binnen en krijgt een voorverwarming. “De warmtewisselaar zorgt ervoor dat je niet onnodig koude lucht naar binnen blaast, wat bijvoorbeeld wel gebeurt bij mechanische ventilatie met natuurlijke luchttoevoer. De WTW maakt efficiënt gebruik van energie en zorgt daarnaast voor een fris binnenklimaat. “Het beste van twee werelden dus”, aldus Buitenhuis.

Een veelgehoorde opmerking over deze systemen richt zich op de akoestische eigenschappen. “Van bewoners weten we dat zij het niet gewend zijn om te maken te krijgen met het geluid dat deze units maken”, gaat key accountmanager Jan van de Beek verder. “Vanuit de filosofie ‘Vasco fluisterstille ventilatie’ hebben we ons erop ingesteld om een zeer stille WTW op de markt te zetten: de T350/500. Deze is bijna niet te horen en we zijn ervan overtuigd dat dit veel bewoners overtuigt. Verder is deze unit voorzien van grote elektrostatische, anti-bacteriologische filters en kan deze worden aangesloten op gebouwdomotica.”

Totaaloplossing

Met de overname door Arbonia in mei 2018 (zie onder) voegt Vasco meer technische producten aan haar gamma toe, zoals warmtepompen. Alle oplossingen tezamen moeten uiteindelijk vormgeven aan een totaaloplossing. “We willen opdrachtgevers ontzorgen door een oplossing te bieden die met eenvoud een woning kan verduurzamen”, verduidelijkt Buitenhuis.

“Natuurlijk heeft ieder gebied en ieder project eigen uitdagingen, dus we bekijken in ieder traject welke mogelijkheden we hebben en hoe we de grootste impact kunnen maken op het vlak van duurzaamheid en energie-efficiëntie. In het ene project hebben we het dan over nieuwbouw all-electric, terwijl we in het andere gaan voor no-regret maatregelen voor renovatie.”

Geschiedenis Vasco Group

In de meer dan 40 jaar dat Vasco Group bestaat, is er veel gebeurd. De oprichting van de radiatorgigant vond plaats in 1975, in de vorm van VASCO (Vaessen Convectoren). In 1984 startte de focus op design radiatoren en 6 jaar later voltrok de acquisitie van Thermic, een onderdeel van Radson/Alutherm.

In 1998 was er een nieuwe mijlpaal: Amerikaaanse multinational Masco verwierf Vasco. 7 jaar na de acquisitie werden Superia en Brugman geïntegreerd in The Heating Company. Datzelfde bedrijf werd in 2008 verworven door Vaessen Industries en in 2011 startte de productie van aluminium radiatoren en ventilatie. In 2014 wijzigde The Heating Company haar naam in het huidige Vasco Group. Vorig jaar zag Arbonia de kans om de groep over te nemen.

Cradle to cradle

Twee belangrijke pijlers binnen het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Vasco Group zijn het Cradle to Cradle-principe en de opwekking van duurzame energie. Enerzijds maakt de groep gebruik van 100% gerecycled aluminium voor de designradiatoren. Anderzijds investeerde Vasco 15 miljoen euro in zonne-energiesystemen en werd daarmee een van de grootste producenten van hernieuwbare energie. Er staan 25.000 pv-panelen op de daken van vijf productiebedrijven.

Middelste foto: De dunste aluminium radiator Oni O-P is nu ook in een elektrische variant te verkrijgen.

Onderste foto: de compacte ventilatie-unit T500

Tekst: Marvin van Kempen; beeld: Vasco