Goed werkklimaat draagt bij aan behoud van vakpersoneel

In de industrie kan het binnenklimaat een essentiële rol spelen in het behouden van personeel, en natuurlijk het behalen van de eigen doelstellingen. Welke aspecten kunnen bij jou wel een upgrade gebruiken?

Het wel en wee van werknemers krijgt een steeds prominentere rol binnen veel organisaties. Deskundigen buitelen over elkaar heen om hun mening te geven over hoe we onze kantooromgevingen kunnen verbeteren, zodat werknemers optimaal kunnen presteren in de best mogelijke omstandigheden.

Er is echter een belangrijke branche die stelselmatig vergeten wordt: de maakindustrie. De omstandigheden in fabriekshallen voor metaalbewerking, verpakkingsproductie, voedingsmiddelen of distributiecentra ontsnappen vaak aan de aandacht, terwijl een gezond en goed werkklimaat juist in deze industrie enorm veel voordelen heeft. Welke criteria definiëren een goed werkklimaat in de maakindustrie? Kees Sietsma (Business Development Manager Climate Control NWS Europe, Colt) zette ze op een rijtje.

1. Temperatuur

Maximale productiviteit is een doelstelling voor veel organisaties in de maakindustrie. De juiste condities op de werkvloer spelen hier een bepalende rol in. Onderzoek heeft uitgewezen dat iedere graad boven de 20ºC een productiviteitsdaling van 4% tot gevolg heeft. Reken maar uit wat het totale percentage is, wanneer temperaturen ’s zomers oplopen tot boven de 30ºC en soms zelfs richting de 40ºC gaan.

Een werkklimaat dat ervoor zorgt dat de temperatuur op het gewenste niveau is - het hele jaar door - resulteert daarmee vanzelfsprekend in hogere productiviteit.

2. Atmosfeer

Werknemers functioneren in een warme omgeving niet alleen minder efficiënt, ook het risico op ongevallen en het ziekteverzuim neemt evenredig toe met de temperatuurstijging. Productieprocessen leveren ook vaak vervuiling op door bijvoorbeeld dampen die vrijkomen bij het lassen of verspanen, stof dat in de lucht hangt in zagerijen, oliedamp van koelolie die wordt gebruikt in machines met veel en snel bewegende delen of geuren die vrijkomen bij (bio)chemische processen. Je kunt je voorstellen dat dit niet bevorderlijk is voor de gezondheid van werknemers.

Een goed werkklimaat, waarbij niet alleen wordt gezorgd voor de juiste temperatuur, maar waarbij ook de vrijkomende dampen en stoffen efficiënt en effectief worden afgezogen, levert een stuk minder verzuim op (± 2%, Milton et al).

3. Duurzame werkomgeving

Een goed werkklimaat wordt niet alleen gedefinieerd door tevreden en productieve werknemers, maar is ook duurzaam. Energiebesparing, klimaatneutraal en warmteterugwinning zijn veelgehoorde en steeds belangrijker wordende termen. Steeds meer maakbedrijven focussen op duurzaamheid, maar hoe gaat dat samen met een goed werkklimaat?

Vaak wordt gedacht dat koel- of verwarmingssystemen energieslurpers zijn, maar dit is onjuist. Innovatieve systemen en technieken zorgen ervoor dat je zowel een duurzame als een gezonde werkomgeving kunt realiseren met een lage investering, hoog rendement en gering energieverbruik.

4. Mensen en processen

Aan de industrie kleeft het imago van slechte werkomstandigheden. En hoewel er door wet- en regelgeving al enorm veel veranderd in positieve zin is, vormen goede werkomstandigheden meer en meer een secundaire arbeidsvoorwaarde. Dat belang neemt verder toe door de groeiende krapte op de arbeidsmarkt. De vraag naar specialisten is groter dan het aanbod.

Een goed werkklimaat wordt dus ook gedefinieerd door een grotere aantrekkingskracht voor toekomstige werknemers. Een thermometer om de temperatuur te bepalen, volstaat niet. Het geheel van gebouw, mensen en processen bepaalt de oplossing.

5. Continuïteit

Alle bovenstaande criteria resulteren in garanties voor de continuïteit van je bedrijf. Om competitief te blijven in een snel veranderende markt is het namelijk belangrijk dat er zo efficiënt en effectief mogelijk wordt gewerkt, dat je nieuw talent kunt aantrekken en stappen zet richting duurzaamheid. Kortom, het werkklimaat speelt een grotere rol dan vaak wordt gedacht.

Een goed inzicht in bovenstaande aspecten én hoe je het binnenklimaat kunt aanpakken, wordt getoond in deze video van Colt: