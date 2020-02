Young professional community Top in Technologie gelanceerd

Young professionals in de technologie maken het verschil in een duurzame, gezonde en inclusieve gebouwde omgeving. Dat is het credo van de nieuwe community Top in Technologie.

Op de website Top in Technologie wordt wekelijks kennis gedeeld over de laatste technologische ontwikkelingen, in het bijzonder binnen de gebouwde omgeving. Ook is Top in Technologie dé verzamelplaats voor young professionals die werkzaam (willen) zijn in de technologie, geïnspireerd willen raken en met elkaar in contact willen komen op een persoonlijke en waardevrije manier.

Ook op de hoogte blijven van de laatste technologische ontwikkelingen en van leuke en relevante events waar je andere young professionals kunt ontmoeten? Neem dan een kijkje op Top in Technologie.