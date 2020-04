Gezondheidsprimeur voor kopers De Groene Loper in Maastricht

Kopers van woningen aan de Groene Loper in Maastricht hebben een nationale primeur. Zij konden kiezen voor het Pure Air Concept, dat Duurzaam Gebouwd-partners Brink Climate Systems en Ballast Nedam Development gezamenlijk ontwikkelden.

Eerder besteedde Duurzaam Gebouwd al uitgebreid aandacht aan de ontwikkeling en werking van het Pure Air Concept. De oplossing zorgt voor schone lucht en de juiste luchtvochtigheid, voor een gezond binnenklimaat. Het concept is opgebouwd uit de Trias Vitalis, een knipoog naar de Trias Energetica. “Eerst zorg je ervoor dat de schadelijke milieu-invloeden worden weggehaald”, vertelt Adriaan Kramer van Brink Climate Systems. “Denk daarbij aan het elimineren van alle slechte stoffen die zich in de lucht bevinden, zoals fijnstof en CO 2 . Breng vervolgens gezonde lucht in huis en controleer de veranderingen.”

Warmteterugwinning en ionisatie

De volgende stappen worden gemaakt met warmteterugwinning, waarmee de juiste hoeveelheid lucht wordt aangevoerd op de goede temperatuur. “Normaal gesproken zou je, zonder filters, fijnstof door het toestel en naar de woning toetrekken, maar hiervoor treffen we een maatregel”, vertelt Onno Dwars van Ballast Nedam Development. “Met de fijnste filtermethode die er bestaat, ioniseren we de stofdeeltjes en vangen we die af, om ervoor te zorgen dat alle schadelijke stoffen uit de woning wegblijven.”

Steeds vaker toegepast

De kopers van De Groene Loper hadden de mogelijkheid om voor deze ontwikkeling te kiezen. 1 op de 5 kopers koos bewust voor deze extra optie. “Wij denken dat deze opties steeds gebruikelijker gaan worden voor nieuwbouwwoningen”, geeft Dwars aan. “Wij zien het als eerste succesvolle generatie energieneutrale woningen en verwachten dat door de toenemende interesse om gezond te leven, deze mogelijkheid ook steeds vaker toegepast wordt. Steeds meer kopers maken deze gezonde keus, wat ons sterkt in het voornemen om Pure Air verder in Nederland uit te rollen.”

Beeld: Ballast Nedam Development