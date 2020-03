Zeven klimaattechnologieën in de praktijk bij nieuwbouw technisch opleider

Zeven uiteenlopende klimaattechnologieën worden toegepast in het nieuwe TechCenter van ROVC in Ede. Er worden onder andere een WKO-systeem, lucht-water warmtepomp en een VRF-systeem [compleet systeem voor koelen en verwarming, red] toegepast.

ROVC verzorgt trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. De systemen in het nieuwe TechCenter en de data die eruit wordt gehaald maken onderdeel uit van het praktijkgedeelte van de cursussen op het gebied van installatie.

Inspireren en uitdagen

“Vanaf de start hebben we de wens gehad om een pand neer te zetten waarin cursisten worden geïnspireerd en uitgedaagd op het gebied van techniek”, vertelt directeur John Huizing van ROVC. “Cursisten komen overal in het pand in aanraking met de technieken. Er is bijvoorbeeld een route over het dak, waar het VRF-systeem staat en cursisten kunnen het WKO-systeem bewonderen. Met dit systeem slaan we, op honderden meters onder de grond, warmte en koude op.”

BIM en GBS

Het BIM is gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem. Zo wordt het mogelijk om de energieprestatie of de luchtbehandeling van het pand virtueel na te bootsen en het werkelijke verbruik te tonen. Technici kunnen hier ook in de praktijklessen mee aan de slag.