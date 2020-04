IoT: de brug naar de toekomst van HVAC

Internet of Things (IoT) is tegenwoordig in heel wat industrieën een populaire term. Ook in de HVAC-industrie is de implementatie van IoT opkomend. De HVAC-industrie komt misschien niet als eerste in je op als je aan IoT denkt. Toch gaan HVAC en IoT hand in hand. De ruimtes die we dagelijks gebruiken zien er niet alleen anders uit dan een aantal jaar geleden, maar ook de manier waarop we onze verwarmings- en koelsystemen gebruiken is fundamenteel veranderd. IoT is de toekomst van veel industrieën en dat is voor HVAC niet anders.

Niet meer dan logisch

De implementatie van slimme sensoren zorgt ervoor dat HVAC-systemen veel meer kunnen dan alleen maar onze huizen en kantoren verwarmen of koelen. Sensoren kunnen helpen om systemen te automatiseren en het comfort te verbeteren. Zo zet de LG DUALCOOL Air Purification sensoren bijvoorbeeld in om kleine stofdeeltjes, ziektekiemen en luchtvervuiling te filteren. De sensoren zijn via IoT verbonden met het centrale besturingssysteem en leveren belangrijke data voor een effectievere en aangenamere omgeving.

Temperatuursensoren sturen via IoT data door naar HVAC-systemen voor een nauwkeurigere temperatuurregeling en comfortabelere ruimtes. Naast temperatuursensoren speelt vochtdetectie ook een grote rol. Vochtigheidssensoren stellen een systeem in staat om vocht binnen en buiten een gebouw te detecteren, om vervolgens de instellingen aan te passen en efficiënter in te zetten.

Niet alleen temperatuur- en vochtigheidssensoren dragen bij aan het comfort en de kwaliteit van de lucht in de ruimtes waar we wonen en werken. Nauwkeurige CO 2 -detectoren zijn in staat om CO 2 -niveaus door te geven aan het HVAC-systeem om te assisteren bij een grondige ventilatie en een betere luchtkwaliteit. Het verlagen van de CO 2 -uitstoot leidt uiteindelijk tot een comfortabeler en energiezuiniger pand.

Onder controle

Efficiëntie, comfort en prestaties waren nooit eerder zo groot voor HVAC-oplossingen. Ze bieden de mogelijkheid om gecentraliseerd of op afstand bediend te worden, uitgebreide gegevensanalyses te verwerken én cloud-integratie mogelijk te maken. Deze besturingssystemen maken een volledige integratie in het BMS (Building Management System) van een gebouw mogelijk en bieden gecentraliseerde controle op afstand, wat het veel makkelijker maakt om een grootschalig HVAC-systeem te beheren.

Geavanceerde planning en lokale aansturing van een HVAC-systeem stroomlijnen ook de activiteiten in een gebouw voor optimale efficiëntie en comfort. Een andere factor die dit mogelijk maakt is de gegevensanalyse via IoT. Door het verzamelen en analyseren van gegevens kunnen het systeem en de systeembeheerders de werking van het gebouw beter begrijpen en op basis daarvan bijsturen waar nodig. Doordat IoT met de cloud gekoppeld is, kan een systeem gebruiks- en energieverbruik patronen herkennen en daardoor zichzelf optimaliseren. De controle op de omgeving is hierdoor efficiënter dan ooit tevoren.

Duurzamer binnenklimaat dankzij IoT

Al met al leidt de inzet van IoT voor het monitoren van je HVAC-installatie dus tot meer controle, met een duurzamer binnenklimaat als resultaat. Een groot voordeel van het automatisch monitoren van je klimaatinstallatie is dat je realtime zicht hebt op de conditie van je klimaatinstallatie. Zo signaleer je tijdig of onderdelen niet meer goed functioneren of nare stofjes hun weg vinden in jouw installatie. Daardoor weet je wanneer onderdelen aan vervanging toe zijn of de installatie eens goed gereinigd moet worden. Op die manier is schone lucht gegarandeerd en voorkom je onnodig ziekteverzuim als gevolg van een slecht binnenklimaat.

Daarnaast helpt de monitoringssoftware ook om zicht te houden op het CO 2 -gehalte van de binnenlucht en het energieverbruik van je installatie. Dankzij deze software kan de luchtverversing automatisch geregeld worden en is het mogelijk het energieverbruik bij te sturen waar nodig. Heb je de ambitie om een duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen te behalen? Dan scoor je hiermee onder andere punten op het gebied van subbemetering en interne luchtkwaliteit voor de BREAAM-certificering.

Nu IoT zich steeds meer in ons leven gaat begeven, zal ook de HVAC-industrie zich blijven ontwikkelen en meegroeien met deze technologie. We dagen woningcorporaties en gebouweigenaren dan ook uit het meeste uit hun klimaatinstallatie te halen met behulp van IoT. We gaan graag het gesprek aan voor een passend advies!

Tekst: Martin Pennings, Service Manager Air Solutions Benelux bij LG Air Solution