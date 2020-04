Zijn ventilatiekanalen veilig in tijden van corona?

Vier kennisorganisaties hebben hun expertise gebundeld om antwoorden te geven op corona-gerelateerde vragen over gebouwinstallaties. Kun je ventilatiekanalen in woningen en gebouwen nog veilig mechanisch reinigen?

De wereldwijde pandemie kent grote gevolgen, ook in en voor de installatiebranche. Vanwege de huidige situatie staan veel gebouwen (deels) leeg. Andere gebouwen, zoals sommige kantoren, meldkamers en winkels, draaien juist op volle bezetting. Dat roept vragen op over hoe om te gaan met de installaties in zowel de bezette als de niet-bezette gebouwen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de veiligheid van zowel gebouwgebruikers als installateurs en andere technici.

De kennisorganisaties ISSO, OTIB|Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL hebben daarom hun krachten gebundeld om allerlei vragen over gebouwinstallaties te beantwoorden. Via één vraagbaak kun je terecht met al je technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen voor installaties in en rond gebouwen (uitgezonderd ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen).

Expertteam

Om de vragen die binnenkomen te kunnen beantwoorden, hebben de kennisorganisaties een expertteam opgericht. Dit team bestaat uit mensen die vanuit de praktijk en de wetenschap de vragen beantwoorden, zonodig ook met internationale afstemming. Je vragen kun je stellen via helpdesk@corona-techniek.nl. De helpdesk beantwoordt vragen van installateurs, technisch dienstverleners, gebouwbeheerders, adviseurs, ontwerpers en gebouweigenaren.

De veelgestelde vragen die binnenkomen worden beantwoord en gebundeld tot “FAQ’s” die te vinden zijn op de websites van Techniek Nederland en OTIB, en het online platform TVVL Connect. Hier is ook aanvullend materiaal te vinden over het beheer van luchtbehandelingsinstallaties en sanitaire installaties in relatie tot corona. Ook worden bijvoorbeeld aanbevelingen van REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties (waar TVVL onderdeel van is), nader toegelicht.

Druppels in de lucht

Een van de vragen die zich heeft aangediend, is het mechanisch reinigen van ventilatiekanalen. De helpdesk stelt onder meer: “Als iemand besmet is met het coronavirus, kan het virus door hoesten en niezen via druppels in de lucht komen. De druppels die voor een infectie kunnen zorgen, blijven niet in de lucht zweven, maar dalen snel neer. Er is nog geen bewijs dat deze druppels langere tijd in de lucht kunnen blijven en zich zo kunnen verspreiden. Momenteel wordt aangenomen dat men via de lucht alleen binnen circa 1,5 meter van een besmette persoon besmet kan raken.”

“De druppels die voor besmetting kunnen zorgen, komen niet in een ventilatiesysteem of het filtermateriaal van woningen en utiliteitsgebouwen terecht. Het is daarom veilig om de ventilatiekanalen in woningen en utiliteitsgebouwen mechanisch te reinigen. Er zijn geen extra aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, die normaal ook niet worden gedragen.”

Bron: Techniek Nederland & persbericht TVVL