Nieuw digitaal magazine: Gebouwschil

In de reeks extra digitale magazines van Duurzaam Gebouwd verschijnt vandaag een special over de Gebouwschil. Met innovatieve ramen en gevels, zonnepanelen bedrukt met keramische patronen, hoogwaardige en duurzame isolatie en een routekaart voor vochtproblemen bij na-isolatie. Ben je meer geïnteresseerd in duurzame gebouwtransformaties? Blader dan snel door naar pagina 8.

Hoe houden we na-isolatie spijtvrij? Hoe transformeer je een verouderd bedrijfsverzamelgebouw naar studentenwoningen? En ook: hoe vormen zonnepanelen zélf de gebouwschil met extra oog voor de 'vermeende' brandgevaarlijkheid? Je leest het allemaal in het nieuwe, twaalf pagina's tellende, gratis digitale magazine van Duurzaam Gebouwd.

De transformatie van een kantoorpand naar energieneutrale, flexibele, circulaire en slimme wooneenheden (foto MOR, TU Delft)

Dit vind je allemaal terug in het nieuwe digitale magazine:

De Groot & Visser bouwt mee aan ambities van MOR Team TU Delft

Hoogwaardige isolatie voor woonboerderij en kloostercomplex

Gerenoveerde en duurzame isolatie voor appartementsgebouw

Zonnepanelen als dakbedekking in sociale woningbouw: het kan!

Transformatie ‘DC van Hall’ naar 168 studentenwoningen

Een routekaart om vochtproblemen bij na-isolatie te voorkomen

