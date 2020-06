Bosch-vestigingen dit jaar klimaatneutraal  

Bosch heeft niet alleen een boekjaar (2019) afgesloten met meer dan tien procent groei, in 2020 zullen ook alle Bosch-locaties wereldwijd volledig klimaatneutraal zijn. Dat bleek vanmiddag bij de presentatie van de jaarcijfers, waarbij tal van duurzame ontwikkelingen werden gepresenteerd.

Bosch, wereldwijd leverancier van diverse technologieën en diensten, zag in 2019 in Nederland de geconsolideerde omzet met 11,5% groeien in vergelijking met 2018. De totale netto-omzet bedroeg 2,3 miljard euro (6,6% groei).

Bosch is niet alleen actief voor particuliere consumenten, maar ook in sectoren als mobility solutions en energy and building technology. Van de aandrijving van de Zeesluis in IJmuiden, via meldkamers tot en met warmtenetten in Amsterdam kom je Bosch tegen. De knowhow wordt vaak ingezet voor sensortechnologieën. Zo biedt Bosch op IoT-gebied oplossingen voor slimme toepassingen in huis en de openbare ruimte (ook in tijden van corona, zie onder). Het is uiteindelijk de diversiteit van de activiteiten in Nederland die ervoor heeft gezorgd dat Bosch in Nederland iets beter presteert dan wereldwijd.

750 zonnepanelen

Bosch heeft in 2019 aanzienlijk geïnvesteerd in de Nederlandse vestigingen. De meeste investeringen gingen naar aanpassingen van bestaande gebouwen en het energie-efficiënter maken van productielijnen. Zo zullen eind 2020 alle Bosch-locaties wereldwijd volledig klimaatneutraal zijn. Naast het compenseren van de CO 2 -uitstoot en het inkopen van groene stroom, zet Bosch in Nederland in op energie-efficiëntie en new clean power.

In Tilburg zijn inmiddels al 750 zonnepanelen op het dak geplaatst en is een energiezuinige snaarwasmachine in gebruik genomen. In Boxtel zijn technische aanpassingen gedaan aan installaties voor ventilatie, verwarming, koeling en verlichting. Andere locaties zijn momenteel ook bezig met het upgraden van hun faciliteiten om deze energiezuiniger te maken.

Covid-19

Bosch helpt ook bij het bestrijden van de coronapandemie, zoals met de nieuw ontwikkelde covid-19-sneltest en het Vivalytic-analysetoestel (foto bovenaan bericht). Bosch wil in 2020 meer dan een miljoen sneltesten produceren en dit aantal volgend jaar verhogen tot drie miljoen.

Het apparaat helpt bij het snel uitvoeren van een moleculaire diagnostische test op bijvoorbeeld luchthavens. Daarnaast maakt Bosch in sommige regio’s ook gezichtsmaskers en ontsmettingsmiddelen, die voornamelijk worden gebruikt ter bescherming van de eigen medewerkers.

In Nederland heeft de divisie Bosch Building Technologies de krachten gebundeld met Philips Professional Display Solutions. Samen ontwikkelden ze een oplossing voor het tellen van mensen om op die manier een veilige afstand te behouden in openbare gebouwen. De PeopleCount-oplossing maakt gebruikt van sensoren en is verbonden met een app op het display bij de ingang van het pand.

Deze efficiënte oplossing helpt bij het volgen van het aantal klanten dat een openbare ruimte binnenkomt via een bepaalde ingang en die weer verlaat via de uitgang. Het levert realtime-informatie op voor communicatie met klantenwachtrijen en waarschuwt - via een eenvoudig verkeerslicht - wanneer het veilig is om binnen te gaan.

Lange termijn

Als gevolg van de coronapandemie verwacht Bosch dit jaar aanzienlijke uitdagingen voor de wereldeconomie. Om op zijn minst een evenwichtig resultaat te bereiken, is een uiterste inspanning nodig, zo kondigde de raad van bestuur van de Bosch Groep aan tijdens de jaarlijkse persconferentie in Duitsland.

“Hoewel andere topics momenteel in de schijnwerpers staan, mogen we verder ook de toekomst van onze planeet niet uit het oog verliezen”, aldus Bosch CEO Volkmar Denner. Bosch wil ook de activiteiten in de waardeketen zo klimaatneutraal mogelijk maken. Tegen 2030 zal de bijbehorende uitstoot naar verwachting met 15 procent dalen.

Omdat klimaatactie de structurele veranderingen in veel sectoren versnelt, wordt waterstof voor Bosch steeds belangrijker, zowel wat betreft de activiteiten in de automobielindustrie als in de bouwtechnologie (waterstofketels in utiliteit). Bosch werkt samen met partners aan brandstofcellen en hernieuwbare synthetische brandstoffen, maar investeert ook in warmtepompen voor particulier gebruik en in e-bikes.

Eigen adviesbureau

Voorts wil het bedrijf de eigen ervaringen in de energietransitie bundelen in een nieuw adviesbureau: Bosch Climate Solutions. Hierin wordt de kennis van bijna 1000 Bosch-experts wereldwijd én de ervaring van meer dan 1000 eigen energie-efficiëntieprojecten gebundeld. Bosch wil deze ervaringen ook ter beschikking stellen aan andere bedrijven.

De investeringen in de eigen processen, in Tilburg en Boxtel, leveren tot slot een bewezen energiebesparing van 4,1 GWh per jaar op. Door voortdurende inspanningen heeft Bosch het hoogste niveau (niveau 5) op de CO 2 -Prestatieladder bereikt. Om een extra bijdrage aan de energietransitie te leveren zoekt Bosch partners die willen investeren in windmolen- en zonneparken. Bosch neemt dan graag de opgewekte energie van hen af.

