Nieuwe risicotaxatie berekent capaciteit van ruimten

Hoewel het (nog) niet is meegenomen in de richtlijnen van het RIVM, is goede ventilatie essentieel gebleken in het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Wanneer die ventilatie 'goed genoeg' is, is nu te berekenen met een nieuwe risicotaxatie van eerstehulpbijventilatie.nl.

Anderhalve meter afstand houden en vaak de handen wassen helpen ons in het bestrijden van het coronavirus. Toch is er meer nodig om in deze tijd mensen in een binnenruimte veilig te houden. Zo sluit het RIVM het risico van besmetting via aerosolen (kleine vochtdruppeltjes) in kleine, slecht geventileerde ruimten niet uit. Een open brief aan de WHO van 239 wetenschappers beaamt dit gevaar.

Goede ventilatie lijkt dus noodzakelijk voor situaties waar veel mensen bij elkaar komen. Wat 'goed' of 'voldoende' is, is dan weer onduidelijk. Om hier enig inzicht in te verschaffen, hebben diverse initiatiefnemers hun kennis en ervaring gebundeld op de website eerstehulpbijventilatie.nl. Samen ontwikkelden zij een risicotaxatie dat het risico op overdracht van het Covid-19 virus via aerosolen berekent.

De risicotaxatie richt zich voorlopig op kerkgebouwen. In de berekening wordt rekening gehouden met het aantal personen gerelateerd aan het volume, de duur van de bijeenkomst, gemeentezang en de ventilatiecapaciteit van de betreffende ruimte. Uit de berekening volgt direct het besmettingsrisico, de berekende waarschijnlijkheid van een besmetting bij één besmet persoon in de ruimte. Via de stoplichtkleuren is snel inzichtelijk hoe hoog het risico ligt. Daarnaast geeft de tool het reproductiegetal (R0). Dit betreft het aantal mensen dat besmet wordt door één besmet persoon.

De risicotaxatie is direct te gebruiken via deze link. De tool is in eerste instantie gegeven vanuit het perspectief van een kerkgebouw, met aandacht voor het zingen tijdens de kerkdienst. Gewerkt wordt aan de doorontwikkeling naar andere type ruimtes.

Inzicht in gezonde gebouwen

In tijden van corona is meer informatie over de capaciteit van ruimten absoluut noodzakelijk gebleken. De risicotaxatie helpt mee aan het verwerven van inzicht, maar wat is er nog meer mogelijk en nodig? Speelt wet- en regelgeving hier een rol in, of moeten we het meer bij onszelf zoeken? En hoever kan technologie ons nemen in de zoektocht naar gezonde gebouwen? Die vragen stelden we recent aan Laurens de Lange (Unica) in het artikel Mens versus varken.