5e editie Real Estate Innovations Overview toont 600 innovaties

De Real Estate Innovations Overview (REIO) is een jaarlijks fenomeen dat door KPMG wordt samengesteld. Dit jaar staat er een recordaantal innovaties in vermeld, waaronder een Duurzaam Gebouwd-partner.

De REIO creëert jaarlijks aandacht voor innovaties in de bouw- en vastgoedsector. Vooral opkomende innovaties en innovaties in ontwikkeling komen in de schijnwerpers te staan. Dit vijfde overzicht toont een recordaantal van 600 innovaties van bedrijven uit maar liefst 42 verschillende landen.

Ook Duurzaam Gebouwd-partner Karbonik staat in deze editie vermeld met haar verwarmingsfolie, vermeld in de sectie Innovative Construction. De folie is een dunne elektrische toepassing die onder vloerbedekking is te installeren. De folie is geheel recyclebaar en milieuvriendelijk.

Het rapport van de 5e REIO is hier te downloaden als pdf. De REIO is ook weer te geven in een nieuw interactief online dashboard, dat hier te vinden is.