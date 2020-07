Oplossing geeft inzicht in covid-19 besmettingsrisico via aerosolen

Organisaties zorgen dat hun kantooromgevingen geschikt zijn voor medewerkers. Het monitoren op de kwaliteit van het binnenklimaat is daar een belangrijk onderdeel van. DGMR lanceert daarom SAM AIR in samenwerking met specialisten van bba binnenmilieu en Sensornet. De oplossing geeft 24 uur per dag inzicht in het onzichtbare risico op covid-19 besmetting via aerosolen.

SAM AIR laat medewerkers zien wanneer de luchtverversing onvoldoende is, zodat zij een raam openen, de ventilatie hoger zetten of naar een andere ruimte gaan. De oplossing monitort of de ventilatie in een gebouw doeltreffend is door de luchtkwaliteit te meten met een netwerk van sensoren. Op het display van elke sensor is de luchtkwaliteit voor de gebruiker duidelijk af te lezen en een stoplicht geeft aan of het tijd is voor meer frisse lucht. Er klinkt een piepje bij een ondermaatse luchtkwaliteit, wat resulteert in een rood licht.

SAM AIR verzamelt de meetgegevens op een centrale server en houdt de situatie in de gaten. Werkgevers ontvangen meldingen per e-mail en zien met hun dashboard in één oogopslag hoe het ervoor staat in het gebouw. Ook ontvangen ze rapportages van luchtkwaliteitsexperts, die de meetdata interpreteren en een advies geven over knelpunten en verbetermogelijkheden. Belangrijk is dat de luchtkwaliteit voldoende is om aan de zorgplicht voor medewerkers te voldoen. Zeker als in het najaar meer mensen binnen zijn en ramen en ventilatieroosters dicht gaan.

Geen kabels

Het netwerk om de luchtkwaliteit te meten, is eenvoudig aangelegd, want de oplossing kent geen kabels of gaten in de muur. De monitors werken op batterijen en hebben een draadloze verbinding met een server. De investering is vanaf € 2 per monitor, per dag. Op de website van DGMR lees je meer informatie over dit onderwerp. Lees ook ons artikel over het coronaproof maken van gebouwen en het besmettingsrisico via aerosolen.