Totaaloplossing voor verwarming en warm water

Een lucht/water warmtepomp en een buffervat voor zowel verwarming als warm water vormen samen een totaaloplossing voor all-electric bouwen. Duurzaam Gebouwd-partner Vasco komt deze zomer met de Vica 8 AW E warmtepomp en maakt de combinatie met het buffervat Vica Combi Collect.

Beeld: Vasco

De warmtepomp Vasco Vica 8 AW E (Air Water Extern) zet in op een geluidloze werking, dankzij extra grote verdampers en een modulerende werking van de compressor, ventilator en laadpomp. Daarnaast is de warmtepomp omhuld met een omkasting van metaal, edelstaal en aluminium, wat de overdracht van geluid verder vermindert. Een laatste element die hieraan meehelpt is de isolatielaag aan de binnenzijde.

Alleen de energie die nodig is

Naast deze geluiddempende eigenschappen zorgt de warmtepomp voor maximale energie-onttrekking aan de omgevingslucht. Het systeem wekt alleen energie op die op dat moment nodig is, dankzij een modulerende werking voor verwarming en sanitair warm water. Tegelijkertijd moet dit geen afbreuk doen aan het comfort en wordt een maximale aanvoertemperatuur van 63 graden Celcius behaald. Met de ‘Power to heat’ functie wordt de warmtevraag automatisch afgestemd op de hoeveelheid beschikbare zonne-energie.

Combinatie

De warmtepomp is verkrijgbaar in combinatie met het Vica Combi Collect buffervat. Deze oplossing biedt een inhoud van 127 liter voor verwarming en 231 liter voor warm water. Het reservoir zorgt voor het intelligent bufferen van warmte, in het vat voor het verwarmingscircuit of het vat voor sanitair warm water. Een koppeling met pv-panelen of een andere externe warmtebron is mogelijk met een geïntegreerde warmtewisselaar.

Meer informatie

Meer informatie over de totaaloplossing (beschikbaar in september) vind je op de website van Vasco. Bekijk ook het bedrijfsprofiel onderaan dit bericht.