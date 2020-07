Uitbreidingen van balansventilatiesystemen voor gezonde gebouwen

Om een gezond binnenklimaat te realiseren in woningen is ventilatie essentieel en de gezondheidscrisis legt hier extra de nadruk op. Vasco komt met drie slimme uitbreidingen voor balansventilatiesystemen (warmteterugwinning) om frisse en gezonde lucht te garanderen. Ook wordt een vernieuwde versie van het Smiley inregelventiel aangeboden en zijn er extra’s voor het Easyflow luchtkanalensysteem beschikbaar.

Afbeelding boven: Vasco Bevochtiger en Koeler

De eerste oplossing die Vasco onder de aandacht brengt is de Vasco Bevochtiger, die luchtvochtigheid in huis controleerbaar maakt. Deze wordt aan de waterleiding gekoppeld en geplaatst in de luchttoevoer van het bestaande ventilatiesysteem, achter de warmtewisselaar. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van een ingebouwde legionellafilter. Eindgebruikers passen het luchtvochtigheidsniveau aan met een bedieningspaneel en daarnaast is de oplossing zelfregelend door sensoren.

Comfortabele temperatuur

Om in de zomer van aangename koelte te profiteren legt Vasco daarnaast de nadruk op de Vasco Koeler, dat in het afvoerkanaal van het ventilatiesysteem wordt geplaatst, vlak voor de warmtewisselaar. De afvoerlucht wordt gekoeld via een op de waterleiding aangesloten filtermatrix, voordat deze via de warmtewisselaar naar buiten gaat. De binnenkomende verse lucht wordt vervolgens afgekoeld via de warmtewisselaar. De oplossing kan in bestaande balansventilatiesystemen worden ingebouwd en is te combineren met de Vasco Bevochtiger.

Kool- en fijnstoffilter

Een andere toevoeging voor balansventilatie is de Vasco Actief Koolfilter, die stikstof en zwaveloxide uit de lucht filtert. De filter wordt geplaatst aan de luchtinlaat van het ventilatiesysteem, tussen de dak doorvoer en de aanzuig van de ventilatie. Er is ook een optie om het koolfilter te vervangen door een fijnstoffilter die 90% van de deeltjes kleiner dan 1µm uit de lucht filtert.

Afbeelding: Smiley 2.0

Meer informatie over de ventilatieoplossingen lees je op de website van Vasco. Bekijk ook het partnerprofiel onderaan dit artikel.