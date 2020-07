Elektrische boiler verhoogt comfort en is duurzaam

Warmtepompen, elektrische radiatoren en zonnepanelen zijn allemaal oplossingen waarmee woningen verduurzaamd worden. In dit rijtje wordt echter de elektrische boiler weleens vergeten. Ook dit is een goede manier om woningen duurzamer te maken.

Waarom is een elektrische boiler een goede keuze? Om antwoord te geven op die vraag, moeten we eerst weten wat een boiler precies is.

Een boiler is een voorraadvat waarin warm water wordt opgeslagen. Om het water in de boiler op te warmen, kun je gebruikmaken van gas, elektriciteit, een warmtepomp en/of een cv-ketel. Om het water niet te laten afkoelen, is de boiler goed geïsoleerd. Een boiler heeft een hoog rendement: de energie die erin wordt gestopt, wordt volledig benut.

Enorme verandering

Het opwekken van energie voor boilers is enorm aan het veranderen. Vroeger werd de energie vaak opgewekt op een milieuonvriendelijke manier. Daarbij zorgde de verbranding van fossiele brandstoffen voor een enorme uitstoot van CO 2 . Tegenwoordig wordt er gebruikgemaakt van wind- en zonne-energie, wat veel milieuvriendelijker is.

Gratis warm water

Op veel gerenoveerde en verduurzaamde woningen worden zonnepanelen geplaatst. Vaak zie je dat er bij deze woningen op jaarbasis te veel energie wordt opgewekt. Deze energie kun je echter mooi gebruiken om een elektrische boiler te voorzien van warm water. Naast dat er geen CO 2 wordt uitgestoten (dus goed voor het milieu), betekent dit dat je gratis warm water hebt (dus goed voor de portemonnee). Het financiële voordeel wordt bovendien nog groter als in de toekomst het salderen niets meer oplevert.

Nog meer voordelen van de elektrische boiler:

Je bepaalt zelf de inhoudsgrootte van de boiler.

Er vindt geen afvoer van verbrande gassen plaats.

Een boiler geeft comfort en geen waterverlies.

Zo kun je op meerdere plekken in huis gelijktijdig warm water tappen.

Meer weten over de elektrische boiler? Neem contact op met Inventum.

Afbeelding: Shutterstock