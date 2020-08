'Gemeenten, denk aan koeling in de warmtetransitievisie'

Gemeenten kijken bij de op te stellen warmtetransitievisies vooral naar de meest voor de hand liggende warmte-oplossing per wijk. De focus ligt daarbij vooral op de wijken die het eerste van het aardgas gehaald kunnen worden. Die conclusies blijken uit een uitgevoerde enquête door Klimaatverbond Nederland.

“We zijn opgevoed met de gedachte dat we vooral moeite doen om het voldoende warm te krijgen in onze woningen”, geeft projectleider koeltebeleid Jan Engels aan van Klimaatverbond. “Daarbij gaan we voorbij aan de gevolgen van de klimaatverandering, in combinatie met de noodzaak tot het beter isoleren van onze woningen om het totale energieverbruik terug te dringen.”

Focus op verwarmen

Engels ziet vooral een focus op verwarmen, bij nieuwe aanvragen voor de proeftuin aardgasvrije wijken. “Een gemiste kans. Het klopt dat woningen over het hele jaar gezien per saldo een warmtetekort hebben, nu nog wel.” Dat is volgens hem voor een deel van de utiliteitsbouw, zoals kantoren en winkels, anders: bij die vastgoedtypologie spreken we al van een warmteoverschot.

Groeiende koelbehoefte

Daardoor zijn er kansen om in te vullen, zoals het in balans brengen van de groeiende koelbehoefte met de afnemende warmtevraag. Daarbij roept Engels op om kritisch te kijken naar hoe op dit moment actief gekoeld wordt. “Verplaats niet de warmte van binnen naar de toch al te hete buitenruimte, maar oogst de warmte en sla hem op voor later gebruik”, geeft hij als tip mee.

Combineren

Klimaatverbond Nederland roept gemeenten op om de behoefte aan warmte en koeling te combineren. De organisatie geeft aan dat het uitgangspunt blijft om eerst huizen te isoleren om energieverbruik terug te dringen en goed te ventileren.

Bekijk op deze pagina de enquête.