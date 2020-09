Geïntegreerde oplossing voor verwarming, koeling en warm water

LG Electronics introduceert een alles-in-één oplossing voor verwarming, koeling en warmwatervoorziening. De nieuwe unit biedt een kortere installatietijd en een zeer energiezuinig label en kent een fraai, strak design.

Waar traditionele systemen gebruikmaken van een aparte watertank, een buffertank, een indoor unit en waterleidingen, combineert de nieuwe THERMA V Integrated Water Tank (IWT) van Electronics (LG) al deze elementen in één geïntegreerde unit, inclusief het leidingwerk. De IWT bestaat nu uit een buitenunit en een geïntegreerde boiler voor warm water van 200 liter. De LG THERMA V IWT heeft geen extra watertankinstallatie nodig, omdat de binnenunit al een capaciteit van maximaal 200 liter bevat.

De totale unit is kleiner en compacter in vergelijking met vorige modellen. Tegelijkertijd maakt eenvoudig leidingwerk een snelle en gemakkelijke installatie mogelijk. Omdat de binnen- en buitenunits alleen met koudemiddelleidingen zijn verbonden, is er bovendien geen risico dat bevroren leidingen barsten bij koud weer.

Milieu- en energie-efficiënt

Met de THERMA V IWT kunnen huiseigenaren bewuster omgaan met het milieu. Het nieuwe en duurzamere R32-koudemiddel heeft een opwarmingsvermogen dat 68 procent lager is dan het R410A-type. Daarnaast optimaliseert LG’s R1-compressor het R32-koudemiddel voor een nog hogere energie-efficiëntie. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen in energiekosten.

LG’s originele technologie voor de R1-compressor vermindert verder het kanteleffect, wanneer de compressor in werking is. Hierdoor wordt het energieverbruik nog lager en verbeteren de duurzaamheid en betrouwbaarheid aanzienlijk.

Connectiviteit

De THERMA V IWT kan worden gekoppeld aan een speciale app, waarmee gebruikers compatibele LG-producten kunnen monitoren en op afstand kunnen bedienen. Ook hebben gebruikers toegang tot de meest relevante functies die beschikbaar zijn op de THERMA V-controller. Via de app kunnen vanaf elke locatie de gewenste temperaturen worden ingesteld, zodat je thuiskomt in een aangenaam binnenklimaat. Een bijkomend voordeel is de gebruiksvriendelijke navigatie en bediening via de standaard III-afstandsbediening met LCD-kleurenscherm en een intuïtieve interface.

“Met de nieuwe THERMA V IWT bieden we een ideale oplossing, met een optimaal comfort en hoge energie-efficiëntie”, stelt Richard de Waal, directeur bij LG Air Solution. “Als leverancier van totale HVAC- en energieoplossingen blijven wij producten introduceren die een positieve bijdrage leveren aan zowel de mens als de natuur. Allemaal gecombineerd in een aantrekkelijk en een passend ontwerp.”

De IWT is ideaal voor toepassing bij nieuwbouw, renovatie en appartementencomplexen. De Energy-Related Products Directive beoordeelde de LG THERMA V IWT met het energielabel A+++ voor ruimteverwarming en A+ voor waterverwarming.

Bron: persbericht LG Electronics