TVVL meet luchtkwaliteit kantoor met SAM Air

Sinds enkele weken meten de sensoren van SAM Air de luchtkwaliteit op het kantoor van TVVL in Woerden. Arjen Raue van bba binnenmilieu activeerde samen met TVVL-directeur John Lens het dashboard dat de luchtkwaliteit in alle ruimten zichtbaar maakt. Op deze manier houdt TVVL grip op een mogelijk risico van besmetting.

Sensornetwerk

Op 10 verschillende werk- en vergaderplekken hangen nu de sensoren van SAM Air. Op het display van elke sensor is de luchtkwaliteit voor de gebruikers duidelijk af te lezen. Een stoplicht geeft aan of het tijd wordt voor meer frisse lucht in de ruimte. De meetgegevens worden verzameld en via een dashboard met de plattegrond van het gebouw gepresenteerd.

TVVL-directeur John Lens is blij met de sensoren in het TVVL-kantoor. “We houden met het sensornetwerk de luchtkwaliteit in de gaten en iedereen kan het zien. Hierdoor weten cursisten, docenten en bezoekers wat de luchtkwaliteit in het cursuslokaal, vergaderruimte of kantoor is. En zo hoort het bij de vereniging die alles weet van luchtbehandeling en luchtkwaliteit.”

Arjen Raue: "De vraag die medewerkers, klanten en bezoekers stellen, is: kan ik hier veilig werken of een training volgen? Ze kunnen dat nu zelf in de gaten houden. En onze experts op het gebied van luchtkwaliteit en ventilatie kunnen op basis van de meetdata een advies geven om de luchtkwaliteit verder te verbeteren."

SAM Air

SAM Air is ontwikkeld door DGMR, bba binnenmilieu en Sensornet. Elke sensor heeft een display die de CO2-concentratie toont en de meetdata draadloos doorstuurt naar een dashboard op internet. Via een QR-code op de sensor krijgen gebruikers toegang. Werkgevers blijven op de hoogte via e-mailsignalering en een dashboard met plattegrond. Bovendien ontvangen ze rapportages en advies op maat van de binnenklimaat experts van bba. Meer informartie over SAM Air is hier te vinden.