Advertorial: Energie besparen en CO2 reduceren met Kieback&Peter regeltechniek

In het kader van de klimaatdoelstellingen is energiebesparing om de CO 2 -uitstoot te verminderen bij gebouwen zeer relevant. Door de toepassing van energiemanagement en gebouwautomatisering zijn forse besparingen te realiseren. Afhankelijk van het soort gebouw kunnen de besparingen oplopen tot 35%. Kieback&Peter biedt meerdere slimme oplossingen voor het regelen van de technische installaties in gebouwen. Zoals het slimme gebouwbeheersysteem Qanteon, het nieuwe systeem voor voorspellend regelen en de ruimteautomatisering en:key.

Gebouwbeheersysteem Qanteon

Het gebouwbeheersysteem Qanteon van Kieback&Peter is geschikt voor kleine tot grote gebouwen en heeft een geïntegreerd (software) energiemanagementsysteem. Met Qanteon kunt u op elke locatie en 24/7 inzicht krijgen in de prestaties van de technische installaties. Zo is eenvoudig het besparingspotentieel te ontdekken, zijn energiebesparingen direct te realiseren en is het effect te controleren.

Hogere energiebesparing met voorspellend regelen

Het voorspellend regelsysteem MPC 2.0 anticipeert op de toekomst en functioneert met wiskundige rekenmodellen en voorspellende algoritmes. Hierbij is rekening gehouden met de traagheid van gebouwen en de technische installaties. Naast real time waarden werkt MPC 2.0 met historische data en externe data, zoals het aantal verwachte bezoekers en meteorologische informatie. Bovendien functioneert het regelsysteem met kunstmatige intelligentie (AI). Want de algoritmes van MPC 2.0 ontwikkelen zich continu door middel van machine learning. Zodat het regelsysteem meer en meer gewend raakt aan het gedrag van de gebruikers, het gebouw en de technische installaties van het gebouw. Naast de forse energiebesparing is het grote voordeel dat MPC2.0 fabricaat-onafhankelijk is.

Een ander voorbeeld is de energiebesparende ruimteregeling en:key, die de ruimtetemperatuur automatisch regelt. Daardoor wordt minimaal 15% energie bespaard. Dit geldt eveneens voor de software Climotion® waarmee ventilatiesystemen optimaal geregeld worden en besparingen zijn te realiseren van minstens 35%.