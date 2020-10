Schuif aan bij virtuele handelsmissie Olympische Spelen 2024

In 2024 vinden de Olympische en Paralympische Spelen plaats in Parijs. Frankrijk wil haar hoofdstad in dat jaar presenteren als stad van de toekomst. Daarvoor is het land op zoek naar innovatieve en duurzame oplossingen uit de bouw-, technologie en sportsector.

Frankrijk wil Parijs in 2024 presenteren als Europese stad van de toekomst: een duurzame en sociaal-inclusieve stad die CO2-neutraal is in 2050. Nederlandse organisaties met innovatieve en duurzame oplossingen, zoals toeleveranciers in de duurzame bouwsector, kunnen zich nu aanmelden om hun expertise in te zetten voor de ontwikkelingen van de Olympische Spelen 2024. Het doel: de meest duurzame Spelen ooit organiseren.

Met een virtuele handelsmissie op 9 en 10 december komen deze organisaties samen om kennis en netwerk te verbreden. Vooral vrouwelijke ondernemers worden aangemoedigd om deel te nemen. De missie geeft een beeld van de aanbestedingen voor de Olympische Spelen, alsook het project Grand Paris Express. Via webinars en het b2match-platform kunt u bovendien afspraken maken met potentiële partners.

Meer informatie over de deelname aan de handelsmissie vind je hier. Meld je aan voor 16 november om kans te maken op deelname.