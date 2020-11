Kennisweek DGMR BINK over BENG, TO-juli en NTA 8800

Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 november wordt de online DGMR BINK kennisweek georganiseerd. Met heel veel kennisdeling over de TO-juli, NTA 8800 en BENG en er wordt ook al iets verteld over de Gebouwprestatie 2021.

In plaats van de gebruikelijke jaarlijkse DGMR BINK kennismiddag worden er in die week dagelijks, tussen 14.00 en 16.00 uur, online kennissessies gegeven door adviseurs en specialisten. Gezien de inwerkingtreding van de NTA 8800 zijn er ook in interessante sessies met de laatste stand van zaken over energiezuinigheid (BENG) en oververhitting (TO-juli).

Ieke Kuijpers van Gaalen, directeur DGMR Raadgevende Ingenieurs en rapporteur van de NTA 8800, zal ingaan op de effecten van deze nieuwe norm voor nieuwe en bestaande gebouwen. Robin van Ravensberg, projectleider team Uniec 3, zal ingaan op de laatste ontwikkelingen van de Uniec 3 software, het projectdossier, product kwaliteitsverklaringen en het afmelden. Paulien Guijt, specialist duurzame leefomgeving bij DGMR, gaat uitgebreid in op de gevolgen van de TO-juli eis.

Een greep uit het programma:

Maandag 9 november - Brandoverslag (14.00-16.00u)

De nieuwe Brandoverslag norm NEN 6068, de verschillen tussen de oude en nieuwe norm en achtergronden toegelicht door Björn Peters, senior adviseur brandveiligheid bij DGMR

Dinsdag 10 november - BENG (14.00-16.00u)

BENG: de laatste stand van zaken door Ieke Kuijpers van Gaalen, directeur DGMR Raadgevende Ingenieurs en rapporteur van de NTA 8800

Woensdag 11 november - Nieuws, tips en trucs BINK, Gebouwprestatie en Modeller (14.00-17.00u)

Tip van de sluier Gebouwprestatie 2021

Donderdag 12 november - Warmteverlies (14.00-16.00u)

Lage temperatuur afgifte systemen door Jan Verdonck, specialist new business bij Jaga

Vrijdag 13 november 2020 – Oververhitting (14.00-16.00u)

TO-juli en de eisen uit de NTA 8800 door Paulien Guijt, specialist duurzame leefomgeving bij DGMR

Natuurlijk worden er in die week nog veel meer bouw- en installatietechniek gerelateerde lezingen gegeven. Bekijk het volledige programma hier of meld je meteen aan. Er zijn geen kosten verbonden aan deze sessies.