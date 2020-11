"Onze kinderen verdienen de beste plek om onderwijs te krijgen. Het is van groot belang dat ze in een gezonde en toekomstgerichte omgeving kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling." Dat zegt Sander Ros van RoosRos Architecten. Tijdens de Verbindingsdag Gezonde Scholen onderbouwt hij dit perspectief met twee prijswinnende voorbeelden.

Auteur: Sander Ros, RoosRos Architecten

Vanuit dit perspectief heeft RoosRos gewerkt aan een tweetal Integrale Kind Centra (Markelo en Delden, gemeente Hof van Twente). Projecten met een heel hoge duurzaamheidsambitie met veel aandacht voor binnenklimaat en uiteraard ventilatie. IKC Magenta in Delden heeft begin dit jaar de publieksprijs van de Duurzaam Bouwen Awards 2020 gewonnen en is genomineerd voor de Cobouw Duurzaamheid Award 2020. IKC Magenta is niet alleen duurzaam en energiezuinig, maar het is ook een plek die inspirerend en gezond is voor de gebruikers. Innovatief partnerschap was de rode draad bij dit design- en buildproject dat wij samen met KlaassenGroep hebben ontwikkeld (zie ook bit.ly/3lMojzD).

Als architect heb ik met RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland de ambitie om de lessons learned uit dit project te vertalen in nieuwe projecten. Samen bouwen aan nog beter en nog gezonder onderwijs! Hoe kunnen we de beperkte beschikbare budgetten zo goed mogelijk inzetten, zodat er niet alleen als investering maar ook qua exploratie zoveel mogelijk kwaliteit wordt gerealiseerd? RoosRos Architecten onderzoekt verschillende aanbesteding- en bouworganisatievormen om te kijken hoe de prijs-kwaliteitverhouding nog beter kan worden. Graag delen wij onze kennis en kunde en onze nog niet beantwoorde vragen met partijen die ook willen bijdragen aan deze ambitie: Respectvol Rentmeesterschap.

