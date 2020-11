Toenemende elektrificatie woning vraagt om meer veiligheid

Woonhuisinstallaties krijgen te maken met steeds meer elektrische toepassingen. De aansluiting van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen (PV) vraagt daarom om aanpassingen om de groepenkast voldoende veilig te maken.

Wie zonnepanelen aanschaft, moet beseffen dat deze kunnen worden beschouwd als een extra voeding naast de traditionele netaansluiting. Hierdoor kunnen hogere stromen in de groepenkast optreden dan de waarde van een standaard elektriciteitsaansluiting, waarop het ontwerp van de kast veelal gebaseerd is. Met het Systeem 55 PV-ready groepenkasten speelt Powermanagementbedrijf Eaton in op die ontwikkeling.

De hogere stromen kunnen ervoor zorgen dat de woonhuisverdeler overbelast raakt. Tevens is hierbij de gelijktijdigheid van belang. Waar een piekbelasting normaal gesproken vaak kort duurt (bijvoorbeeld wanneer de wasmachine draait of een boiler water verwarmt) kunnen zonnepanelen een groep op een zonnige dag langdurig belasten.

Dat betekent dat voor de groep waar deze panelen op zijn aangesloten een hogere gelijktijdigheidsfactor vereist is dan de standaard factor (0,5 tot 0,8), namelijk een gelijktijdigheidsfactor van 1. Die hogere gelijktijdigheidsfactor geldt ook voor ‘nieuwe’ verbruikers als laadpalen voor elektrische auto’s (EV) en warmtepompen.

Uitbreiding

De nieuwe Systeem 55 PV-ready groepenkasten van Eaton zijn speciaal ontworpen voor deze mogelijk hogere stromen in de groepenkast en zijn geschikt voor het aansluiten van zowel zonnepanelen als belastingen met een hogere gelijktijdigheid, naast de traditionele eindgroepen.

De Systeem PV-ready groepenkasten zijn getest conform de productnorm NEN-EN-IEC 61439-3 en voorzien van KEMA-KEUR. Dit KEMA-KEUR kan tevens behouden blijven wanneer de kasten op een later moment binnen de gestelde kaders worden uitgebreid met extra eindgroepen, als daar behoefte aan is.

Wendy van der Aa, segment manager residential bij Eaton, licht toe: “Met de toevoeging van de Systeem 55 PV-ready groepenkast aan het assortiment voorziet Eaton in een belangrijke behoefte van installateurs. De introductie van nieuwe toepassingen in de woonhuisinstallatie zorgt ervoor dat het ontwerp van traditionele groepenkasten voor aansluitingen van deze nieuwe belastingen niet altijd zonder meer voldoen. Met dit nieuwe assortiment gecertificeerde groepenkasten maken we het de installateur makkelijker om een veilige oplossing te leveren voor de aansluiting van PV- en nieuwe belastingen zoals EV en warmtepompen in woningen.”

Meer informatie vind je in de brochure op www.eaton.nl/systeem55.

Binnenkort publiceert Duurzaam Gebouwd samen met Eaton een uitgebreide whitepaper waarin dieper op deze problematiek wordt ingegaan.