Bewoners bang om verkeerde keuze in energietransitie te maken

De Bouwagenda stopt er na de Tweede Kamerverkiezingen mee. “Tot die tijd zijn we onverminderd hard aan het werk aan een aantal belangrijke thema’s”, zoals het nieuwe Bouwagenda ‘ontzorgingsmodel’.

We beginnen dit verhaal met een recent praktijkvoorbeeld van een der redacteuren van Duurzaam Gebouwd. De ene leverancier kon (wilde?) geen zinnige isolatiemaatregelen bedenken, terwijl er toch genoeg tocht en kou in het woonhuis rondwaart. De volgende adviseur, gevraagd naar een forse opgave om de (lucht)verwarming met cv-ketel te vervangen, begon meewarig over de wens en noodzaak om te verduurzamen. Zie daar de hoge drempels om te willen verduurzamen.

Antwoorden?

Veel mensen willen wel ‘van het gas af’ en hun huis energieneutraal maken, maar wanneer ze zich hierop gaan oriënteren, resten er vragen waar ze slecht het antwoord op kunnen vinden. Schrijft de Bouwagenda. Onderzoek dat deze organisatie liet uitvoeren door onderzoeksbureau Squarewise toont aan dat mensen bang zijn om de verkeerde keuze te maken.

Ze willen graag advies van een onafhankelijke partij en niet van de aannemer die het advies ook gaat uitvoeren. Het gevolg: mensen schuiven de verbouwing voor zich uit. Dit zorgt ervoor dat de grootschalige verduurzaming van woningen moeilijk van de grond komt.

Model

De afgelopen maanden heeft De Bouwagenda gewerkt aan een model dat particuliere woningeigenaren op een prettige manier zou moeten helpen bij het verduurzamen van hun bezit. Dit ‘ontzorgingsmodel’ is gebaseerd op een klantreis: van de oriëntatie, via de financiering naar de daadwerkelijke verbouwing van je huis. Alle stappen die je als klant doorloopt moeten bijdragen aan een soepele en spijtvrije verbouwing. Je krijgt daarbij antwoord op vragen als:

Wie is bijvoorbeeld de afzender en je aanspreekpunt?

Op welke normen baseren we de maatregelen die goed zijn voor een woning?

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

De Bouwagenda kwam erachter dat er veel bedrijven zijn die verduurzamingsmaatregelen en -diensten aanbieden, maar niemand kan het traject van A tot Z leveren. De Bouwagenda presenteerde eind november tijdens het online Ontzorgingscongres de resultaten van het onderzoek en de volgende stappen om over te kunnen gaan op het grootschalig ontzorgen van woningeigenaren.

