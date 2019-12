Verduurzaam je woning alsof je een nieuwe auto koopt

Het denken in concepten is een belangrijke ontwikkeling als het gaat om het verduurzamen van een woning. Dat stelt Bert Kriekels, sales directeur bij Jaga. “Als je voor een auto kiest, koop je ook een volledig concept.”

“Het denken aan het klimaat is geen keuze meer, maar is een verplichting voor ons allemaal. We moeten op zoek gaan naar nieuwe oplossingen om te kunnen overleven.” Met dit duidelijke doel voor ogen ontwikkelt het Belgische Jaga al meer dan een halve eeuw innovatieve producten, technologieën en systemen voor een duurzame toekomst. Begin december gaf het bedrijf een kijkje achter de schermen in de fabriek in Diepenbeek.

Totaalconcept



Volgens Kriekels zou het verduurzamen van woningen veel toegankelijker moeten zijn voor consumenten. “Als je een auto koopt, hoef je geen keuzes te maken per onderdeel van de auto, zoals de stoel, bekleding of gordels. Het is één geheel. Klimaatbeheersing zou in de toekomst ook zo moeten gaan. Als consument koop je één totaalconcept om te kunnen koelen, ventileren en verwarmen in je woning. Uit verschillende concepten kun je dan naar eigen smaak en budget het beste concept kiezen.”

“Door de klimaatveranderingen zien we de behoefte van alleen maar verwarmen steeds meer verschuiven naar ook koelen en ventileren. Er zijn genoeg oplossingen om een woning te verwarmen, maar de echte uitdaging is om oververhitting te voorkomen door de juiste afstemming van ventilatie en koeling. Bij Jaga zijn we daar volop mee bezig”, aldus Kriekels.

“Onze producten, zoals de responsieve en krachtige Low-H 2 O warmtewisselaar, zijn lichter en kleiner dan traditionele systemen. Producten met een licht gewicht warmen sneller op en koelen sneller af om oververhitting te voorkomen. En dat kost dus minder energie. Daarnaast maken we gebruik van decentraal verwarmen, koelen of ventileren. Er hoeft niet altijd in elke ruimte dezelfde temperatuur bereikt te worden. Een apparaat moet alleen aangaan als dat nodig is en niet de hele dag maar aanstaan.”

Eigen ontwerp



Tijdens een rondleiding door de fabriek in België zagen de aanwezigen met eigen ogen hoe de producten gemaakt worden. Bijzonder is dat sommige machines die hier gebruikt worden, ontworpen zijn door Jaga-medewerkers. Er wordt gebruikgemaakt van een productieproces dat nergens anders gebruikt wordt en daarom zijn de machines op maat gemaakt.

Bij het gehele productieproces wordt daarnaast rekening gehouden met het milieu en wordt er cradle-to-cradle geproduceerd, ook wat betreft de verpakkingen. Om te voorkomen dat er te veel papier en karton wordt verspild, is er een machine ontwikkeld die precies weet welk product verpakt moet worden en de juiste afmeting daarvoor maakt.

Visie

De rondleiding eindigde in het Experience Lab met twee identieke testhuizen (foto), zodat elke denkbare oplossing van het binnenklimaat gemeten, getest en ervaren kan worden in een laboratoriumsituatie.

Vervolgens ging CEO Jan Kriekels in op de visie van Jaga aan de hand van de vijf kernwaarden van het bedrijf:

Respect nature

Awake the artist

Dream a future

Create emotion

Building bridges

(1) Jan Kriekels: “Onze ecologische footprint moet verminderd worden, alles moet cradle to cradle geproduceerd worden met zo min mogelijk materiaal en het mag niet ten kosten gaan van het klimaat. We hebben respect voor onze natuur, maar gaan ook nog een stap verder. Onze Jaga Climate Designers gebruiken de natuur als uitgangspunt, volgens de biomimicry, waarbij de natuur dient als inspiratiebron om de problemen van de mens op te lossen.”

(2)“Mooi design creëert positiviteit”, vervolgde Kriekels. “Mensen worden blij van mooie ontwerpen. Zo proberen we ook de mensen mee te krijgen die misschien nog minder met het milieu bezig zijn, maar wel van mooi design houden. Ook voor de vormgeving is de natuur een belangrijk uitgangspunt.”

(3) “We moeten naar een toekomst met minder energieverbruik en minder materiaalgebruik. Daarom ontwikkelen we innovatieve producten, nieuwe systemen en technologieën om dit voor elkaar te krijgen.” Een voorbeeld daarvan is de Strada Hybrid (rechts), die kan koelen en verwarmen.

(4) “Unieke ervaringen en belevingen”, aldus Kriekels, “maken het verschil. We moeten ons samen inzetten voor een duurzame toekomst. Zo organiseren wij bijvoorbeeld ook de Jaga Product Innovation Days om samen na te denken over innovatieve ideeën.”

(5) Samenwerking is ten slotte ook een belangrijk speerpunt van Jaga. Alleen kunnen er geen grote veranderingen doorgevoerd worden, dat kan alleen als er wordt samengewerkt. Dit is ook de reden dat Jaga bij veel concepten of initiatieven is aangesloten, zoals Happy Balance, Urgenda, the FCTR E, HomeQgo en Klimaatmissie Nederland

Binnen deze initiatieven werken verschillende stakeholders samen om duurzaam wonen toegankelijker te maken. “Veel bedrijven zijn te veel bezig met de korte termijn en dat is niet genoeg. We moeten ons echt aanpassen om in de toekomst te kunnen overleven. Bij Jaga kijken we naar de langetermijnmodellen”, besloot Jan Kriekels de dag.