Verbeteren ventilatie én energiebesparing scholen biedt kansen voor bouw

Op 4 januari 2021 wordt de nieuwe regeling geopend om een uitkering aan te vragen voor verbetering van de ventilatie in bestaande schoolgebouwen. Dit betreft een uitkering die verband houdt met de uitbraak van covid-19, maar geldt ook voor energiebesparende maatregelen. De regeling is bovendien bedoeld als stimulans voor de bouw- en installatiebranche. Eind december is de informatie over de regeling verder aangescherpt.

Voor de nieuwe regeling (Specifieke uitkering ventilatie in scholen, SUVIS) is in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten. Die kunnen vervolgens zelf (bestaande) schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs verbeteren of de bouwkosten van het schoolbestuur vergoeden.

Projecten met een start vanaf 1 oktober 2020 kunnen al in aanmerking komen voor deze subsidie. De regeling gaat uit van 30% subsidie door het Rijk. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%.

Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. RVO heeft hierover bovendien overeenstemming bereikt met Arie Slob, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Leerlingenaantal

Gemeenten kunnen deze eenmalige uitkering aanvragen voor één project. Een project betreft één of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat een gemeente kan indienen is onbeperkt. Het bedrag kan ook als voorschot worden uitgekeerd.

Per project gelden deze bedragen (maxima):

€ 150.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen*

€ 210.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen

€ 420.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen

€ 800.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen

€ 1.000.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer

* leerlingenaantal op 1 oktober 2020

Interessant voor installateurs zijn ook deze voorwaarden:

Het project bevat in elk geval maatregelen die leiden tot:

een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm 3 /s per persoon of een CO 2 -concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012;

een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO 2 -concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012.

Als de schoolgebouwen nog niet over onderstaande maatregelen beschikken, moet de regeling zorgen voor:

het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De kooldioxidemeters moeten voldoen aan de eisen genoemd in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven;

het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO 2 -uitstoot beperken.





