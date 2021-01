Slimme thermostaat zorgt voor besparing gas

Hoe vaak staat er niet ergens een verwarming te draaien, terwijl de bewoners helemaal niet in een bepaalde ruimte of woning aanwezig zijn? Een slimme thermostaat biedt in dat geval uitkomst. Proeven met een thermostaat van Kieback&Peter bewijzen dat je daarmee op eenvoudige wijze veel gas kunt besparen en dus de uitstoot van CO 2 kunt verminderen.

In Delft is deze thermostaat, de Kieback&Peter ruimteregeling en:key, toegepast door de organisatie Studentenhuisvesting DUWO. In een complex aan de Ronald Holstlaan (foto onder) is een jaar lang de besparing van het gasverbruik gemeten. De resultaten laten zien dat de er ongeveer 20 procent op gas is bespaard. In cijfers:

26.395 m 3 gas

gas 47.273 kg CO 2 -uitstoot

Guido van Poppel van DUWO zegt hierover: “Bijna iedereen vergeet weleens de verwarming lager te zetten en dat kost onnodig veel energie. Wij hebben daar een perfecte en eenvoudig te installeren oplossing voor gevonden: een thermostaat die zo slim is dat de verwarming van de kamers zich automatisch aanpast aan het gebruik van de ruimte.”

“In 2016 zijn wij in samenspraak met de technische adviseur van Kieback&Peter gestart met een pilot in een studentenflat aan de Roland Holstlaan. Nadat de pilot was geslaagd zijn alle 375 flats voorzien van de slimme ruimteregeling en:key”, aldus Van Poppel.

“Omdat we het energiegebruik monitoren konden wij onze nieuwsgierigheid over het functioneren van de ruimteregeling in de praktijk stillen. Het resultaat komt overeen met onze verwachtingen en de door Kieback&Peter aangegeven besparingen.”

Werking en:key

De slimme thermostaat van Kieback&Peter is een ruimteregeling die bestaat uit een radiatorventiel en een zelflerende ruimtesensor. Het radiatorventiel wordt draadloos aangestuurd door de ruimtesensor, die detecteert of er personen aanwezig zijn. De slimme sensor bouwt een gebruiksprofiel op en houdt deze actueel bij. De sensor bedient tot vier radiatoren en zorgt ervoor dat bij afwezigheid of open ramen, de temperatuur automatisch vier graden naar beneden gaat.

“De gewenste ruimtetemperatuur kan met de hand op het radiatorventiel worden ingesteld”, aldus Van Poppel. “Zo kan iedere bewoner zijn of haar eigen warmtecomfort kiezen. Bij afwezigheid gaat de temperatuur niet omlaag naar een vaste waarde, maar naar een niveau op basis van het gebruiksprofiel. Dus vier graden lager dan de door de bewoner gewenste kamertemperatuur.”

Nieuwbouw en renovatie

De en:key-techniek is zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie. Bij bestaande gebouwen kan en:key de standaard thermostaatkraan vervangen. De ruimteregeling is eveneens inzetbaar in gebouwen waar de ouderwetse installaties geen mogelijkheid voor individuele instelling hebben.

Omdat de ruimteregeling en:key draadloos functioneert en zichzelf voorziet van energie, hoeft er geen elektrische voeding te worden aangelegd. Hak- of breekwerk voor bedrading is dus niet nodig. Ook vervangen van batterijen is niet van toepassing.

Bewonersgedrag

De bewoners in Delft zijn zeer positief over het eenvoudige gebruik van de ruimteregeling en het comfort, hoorde Van Poppel. Bij dit soort technieken is het bewonersgedrag een belangrijke factor. Van Poppel: “Dankzij de eenvoud werkt het systeem prima en de impact op het gasverbruik en de CO 2 -uitstoot zijn groot. Bovendien is de terugverdientijd van deze oplossing in theorie slechts vier jaar. Het is daarom onbegrijpelijk dat het binnen het huidige stelsel voor verhuurders onmogelijk is om de kosten van dit soort kleine ingrepen ook daadwerkelijk te dekken.”

Tekst en beeld: Kieback&Peter