Extra aandacht voor veiligheid woonhuisinstallaties

De verduurzaming van onze maatschappij heeft niet alleen gevolgen voor het netwerk, maar ook voor de installaties in woningen. We bouwen huizen gasloos, gaan elektrisch koken en ook elektrische auto’s vragen om extra stroom. Daarom moeten steeds vaker ook woonhuisinstallaties en groepenkasten in de woningen verzwaard worden. In een nieuwe, gratis whitepaper geeft producent Eaton uitleg over deze materie.

Forse wijzigingen van ons elektriciteitsgebruik vragen om aanpassingen van de huisinstallatie en groepenkasten. Naast een passend en slim gebruik van de elektriciteit in huis is ook de veiligheid hierbij van het grootste belang. Zowel installateurs als ook woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en particulieren krijgen de komende tien jaar volop met deze materie te maken.

Om verbeteringen van de woonhuisinstallatie goed te kunnen beoordelen, is het zaak te kijken naar de geldende normen en voorschriften. Voor elektrische laagspanningsinstallaties waaronder de woonhuisinstallatie is NEN1010 de norm. Ook uitbreidingen en aanpassingen vallen onder deze norm, die is aangewezen in het Bouwbesluit en als bindend wordt beschouwd. Een vakkundig installateur baseert daarom de installaties die hij ontwerpt en aanlegt op de voorschriften in de NEN1010.

Gelijktijdigheid

In de bepalingen van de NEN1010 voor het ontwerp van een huisinstallatie worden ook eisen gesteld aan ontwerp en uitvoering van de groepenkast. Enkele voorbeelden van de eisen aan de groepenkast zijn:

Maximale aantal installatie-automaten (4) achter één aardlekschakelaar;

Verplichte toepassing van een hoofdschakelaar (scheider).

In de NEN1010 wordt ook gesteld dat bij het ontwerp van een installatie rekening mag worden gehouden met gelijktijdigheid van de belastingen door de verschillende apparaten.

Zo kan een verkeerd ontwerp van een groepenkast leiden tot ongewenst afschakelen van componenten. Langdurige overbelasting van een verkeerd ontworpen groepenkast kan uiteindelijk resulteren in brand.

Toenemende elektrificatie woonhuisinstallatie vereist extra aandacht voor veiligheid