Energiezuinige warmtepomp houdt privézwembad warm

Een bijzonder project in Hendrik-Ido-Ambacht trekt onze aandacht: deze verduurzamingsslag zie je niet vaak. Een zwembad dat eerst gebruikmaakte van gas, is nu toekomstbestendig dankzij een all-electric klimaatoplossing. Duurzaam Gebouwd spreekt de samenwerkingspartners die de duurzame realisatie mogelijk maakten.

Aan de wieg van de verduurzaming staat Rob Kesting van Hol Installatietechniek, die je met 21 jaar ervaring in het vakgebied met een gerust hart ‘door de wol geverfd’ mag noemen. Met enthousiasme kijkt hij terug naar het startschot voor het project. “We kennen het pand, een grote boerderij aan de Tromplaan in Hendrik-Ido-Ambacht, op onze duim. Het voorste gedeelte heeft een woonfunctie en achterin vind je een kantoor. Wij verzorgen het onderhoud aan de installaties en bouwden daarmee een relatie en samenwerking op met eindgebruiker Piet Remijnse.”

Remijnse draagt verduurzaming een warm hart toe en wilde een verduurzaming uitvoeren. Hij wist alleen nog niet precies welk onderdeel hij wilde aanpakken. “Daarover wisselde ik met Rob van gedachten”, denkt Remijnse terug, “en we onderzochten de verduurzaming van de klimaatinstallatie voor de verwarming van het relatief grote binnenbad. De vervanging van de cv-ketel van het zwembad stond op de planning en we besloten om voor een duurzame oplossing te gaan.”

Lagere energierekening

Dat deze oplossing inderdaad de kosten van de maandelijkse lasten drukt en een optimaal comfort behoudt, benadrukt Remijnse. “Mijn energierekening is omlaag gegaan en het comfort is optimaal. De berekende besparing van de Ecodan lucht-water warmtepomp ten opzichte van de cv-ketel is 15 %.” Een ander voordeel is de hoeveelheid onderhoud die de installatie nodig heeft. “In de oude situatie had de cv-installatie had veel aandacht nodig en onderhoud nodig”, vertelt Remijnse. “Dat is nu verleden tijd, ik heb er geen omkijken naar. Hol Installatietechniek verzorgt een periodieke servicebeurt en daarmee ben ik verzekerd van een goede werking van deze oplossing.”

Toekomstblik

In de toekomst zijn er meer verduurzamingsmogelijkheden aan het pand: er zijn nu nog 6 cv-ketels in bedrijf die voor de verwarming van het kantoor- en woongedeelte zorgen. Remijnse vertelt of er in de nabije toekomst al maatregelen op de rol staan: “Het handigste is om die te koppelen aan natuurlijke renovatiemomenten. Ik ben er wel van overtuigd dat de oplossing die we nu voor het zwembad getroffen hebben, de meest duurzame oplossing is.” Wordt er bij een volgende verduurzaming weer gekozen voor een all-electric oplossing? “Als ik kijk naar het comfort en de energiebesparing die het oplevert, dan kies ik een volgende keer wederom voor de duurzaamste oplossing. De uitdaging is de hoeveelheid ruimte die we beschikbaar hebben, bijvoorbeeld voor de buitenunits. Maar dat moet goedkomen.”

De uitdaging: technische ruimte

Rob Kesting van Hol Installatietechniek vertelt over de uitdagingen rondom de verduurzaming van de verwarming van het zwembad: “Dit is de eerste zwembadverwarming die we met een warmtepomp uitgevoerd hebben, dus we hadden geen referentiekader. Toch ging de realisatie voorspoedig. Een uitdaging die we tegenkwamen was de afmeting van de technische ruimte. We hadden beperkte ruimte om de oplossing te realiseren en kozen voor een buffervat van 150 liter. Die hoeveelheid is ruim voldoende voor het gewenste comfort. De installaties zijn ondergebracht in een relatief kleine omgeving en werken helemaal naar behoren.”

Ecodan als duurzame oplossing voor zwembaden

“Sinds 1994 is Alklima al actief als exclusief importeur van Mitsubishi Electric Living systems”, voegt Erwin Tuijtel van Alklima / Mitsubishi Electric toe. “We werken dagelijks aan duurzame oplossingen voor koeling, verwarming en ventilatie, om een comfortabel binnenklimaat te realiseren. Dit was een mooi project voor ons, omdat het laat zien dat we een breed scala utiliteit kunnen voorzien van een passende oplossing. De Ecodan warmtepomp is bijzonder geschikt voor het verwarmen van zwembaden. De temperatuur die voor een zwembad als aangenaam wordt ervaren, is precies de temperatuur waarop een hoog rendement wordt behaald.” Volgens Erwin heeft de eindgebruiker hier gekozen voor een toekomstbestendige oplossing. “Hij gebruikt geen gas meer voor en daardoor is hij voorbereid op de toekomst.”

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Alklima / Mitsubishi Electric