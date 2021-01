Strukton Worksphere wint award voor beste Digitale Bouwbedrijf 2020

De bezoekers van de online vakbeurs Real Estate & Building Futureproof hebben Strukton Worksphere verkozen tot beste Digitale Bouwbedrijf van 2020. Het bedrijf start binnenkort met een pilot voor onderhoud met behulp van smart glasses.

De bouw is een sector die achterblijft op het gebied van digitalisering, maar sommige bedrijven maken wel die sprong voorwaarts naar transparantie, flexibiliteit en innovatieve samenwerking. Ze werd Strukton Worksphere gisteren, tijdens de online Real Estate & Building Futureproof, verkozen tot beste Digitale Bouwbedrijf 2020. Mooier kon het jubileumjaar van Strukton (100 jaar) niet beginnen.

Duizenden gebruikers

Het bedrijf is al tien jaar bezig met verregaande digitalisering op het gebied van bijvoorbeeld Internet of Things (‘praten met gebouwen’) en digital twins, aldus Joop Bosman (Strukton Worksphere, foto onder) tijdens de prijsuitreiking. De betrokken afdeling kreeg daar dankzij investeringen van Strukton ook de ruimte voor, zodat inmiddels duizenden gebruikers op de platforms van Strukton Worksphere van de resultaten kunnen profiteren.

Een van de betrokken medewerkers binnen het programma digitalisering bij Strukton Worksphere, Sandra Bakker, voegde daar op LinkedIn aan toe: “Het is een mooie bekroning op alle digitale projecten en initiatieven die we de afgelopen jaren in gang hebben gezet. Niet alleen als het gaat om de ontwikkelingen rondom de Willow digital twin en ons monitoringplatform Pulse, maar ook als het gaat om het digitaliseren van onze interne processen en het steeds slimmer koppelen van onze systemen. Onze collega’s zijn daardoor minder tijd kwijt met administratieve taken en onze klanten worden beter bediend.”

E-learning

In 2021 gaat de digitalisering vanzelfsprekend door bij Strukton Worksphere: “Zo starten we komende maand onder andere met een pilot voor onderhoud met behulp van smart glasses en de ontwikkeling van e-learnings. En zal er dit jaar veel aandacht zijn voor het meenemen van onze medewerkers in al deze ontwikkelingen”, besluit Bakker. Check op LinkedIn ook het filmpje van de prijsuitreiking.

Ook Duurzaam Gebouwd feliciteert partner Strukton Worksphere met deze award!