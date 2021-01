Hoe haal je met slimme software een maximaal rendement uit verwarmings- en koelinstallaties in nieuwe én bestaande gebouwen? Ontdek hoe DWA tal van besparingen heeft bereikt met de ontwerpsoftware van het Belgische bedrijf Hysopt.

DWA heeft de afgelopen jaren veel positieve ervaringen opgedaan met het systeem. Gebouwen worden steeds duurzamer, de energie- en onderhoudskosten nemen fors af en het comfort verbetert. De toepassing van de software bij opdrachtgevers leidde tot een 50% lagere energierekening, 40% CO 2 -besparing en optimaal werkende installaties.

Kant-en-klaar recept

Verwarming- en koelingsinstallaties in gebouwen presteren meestal slechter dan verwacht. Dit leidt tot hogere energiekosten, meer CO 2 -uitstoot, lagere efficiëntie, te weinig warmte of te veel koeling. De vraag is: hoe komt dit?

Leidingnetten die warmte of koude transporteren zijn cruciaal voor een goed functionerende warmtepomp, wko, ketel of koelmachine. Fouten in het ontwerp, bij de uitvoering of het inregelen, hebben grote gevolgen. Ruimtes komen bijvoorbeeld in de winter niet snel genoeg op temperatuur. Te groot uitgevoerde transportpompen zullen in deellast veel aan- en uitschakelen, wat schadelijk is voor de installatie. En als een stadswarmtenet slechts een gering verschil in temperatuur realiseert tussen het aangevoerde en het retourwater, geeft het onvoldoende energetisch rendement.

Allemaal problemen die zijn te voorkomen door een leidingnet goed door te rekenen met de Hysopt-software. Bij nieuwbouw geeft de uitkomst van die berekeningen een kant-en-klaar recept voor het meest optimale ontwerp, de aanleg en de inregeling van het net. Bij bestaande gebouwen brengt het de fouten aan het licht die storingen, inefficiëntie of comfortproblemen veroorzaken.

Een voorbeeld van de output van Hysopt

Vooral bij complexe wko-installaties is veel winst te behalen. Zowel in duurzaamheid als in de portemonnee. Ook in grote gebouwen, zoals ziekenhuizen en luchthavens, ontstaan in de praktijk vaak complexe situaties. Nieuwe leidingen worden ‘vastgeplakt’ aan het bestaande net, in de hoop dat de prestaties van het systeem gelijk blijven. Bij die complexiteit valt heel veel te verbeteren.

Zonder kunstgrepen

“We hebben bij de RAI Amsterdam een analyse uitgevoerd met Hysopt”, vertelt Hans Buitenhuis, partner bij DWA. “In combinatie met onze kennis van installaties optimaliseerden en automatiseerden we het hele warmtenet. Dat leverde een 90% pompenergie besparing op en 50% verwarmingsenergie. Ook het comfort is duidelijk verbeterd. Expositiehallen moeten ’s avonds opgestookt worden om de volgende dag voor het publiek prettig aan te voelen. Dat gaat nu automatisch snel en goed, zonder handmatige kunstgrepen.”

DWA paste het systeem ook toe bij een zwembad in Eindhoven, bij de overstap van een gasgestookte ketel op warmtepompen. Met Hysopt is het bestaande leidingnet geanalyseerd en aangepast om het geschikt te maken voor de duurzame warmte-opwekkers. Voor een woonwijk met stadsverwarming rekende Hysopt uit dat het leidingnet met een derde van het watervolume dezelfde hoeveelheid energie kon leveren. We besparen dus niet alleen op energieconsumptie, maar ook op watergebruik, tegen een lagere operationele kost. Een win-win situatie op financieel en duurzaamheidsvlak.”

Slimme algoritmes

De data die Hysopt verzamelt betreft de leidingloop op plattegronden, leidingdiameters, opwekking en afname van warmte en koude aan het begin en het eind van het net. Daarop wordt een fysisch rekenmodel losgelaten dat draait in de cloud. Met behulp van slimme algoritmes wordt een ontwerpmodel gegenereerd met alle gegevens over de weerstand, pompkenmerken, benodigde druk, et cetera.

Bij nieuwbouw wijst het soms uit dat het leidingnet met een kleinere diameter of met kleinere pompen mogelijk is. Er wordt niet alleen gekeken naar ‘extreme situaties’, maar naar alle zogenaamde deellastsituaties. Uiteindelijk draait een installatie 95% van het jaar daarin.

Door alles goed door te rekenen is al gauw 10 tot 20% te besparen op de investeringskosten. In de bestaande bouw lopen de energie- en exploitatiekostenbesparing op van 10 tot 50%. De besparing in de nieuwbouw is per saldo wel het grootst, omdat er bij bestaande bouw eerst aanpassingen nodig zijn om de kostenreductie te bereiken.

Lees veel meer de toepassing van Hysopt in dit artikel.

Bron: DWA

Foto RAI: Shutterstock