‘Kundige professionals zijn het vliegwiel voor verduurzaming’

Om de maatschappelijke opgaves rondom de energietransitie, circulariteit en gezondheid in te vullen, is kennisdeling onontbeerlijk. Integrale verduurzaming staat of valt dan ook met de inzet van kundige professionals, die de vraagstukken van morgen met passie en energie invullen. We praten met Jan-Willem Pera, teamlead installatietechniek bij Velox, die de impact laat zien van de juiste mensen op de juiste plek.

‘Winnaars met elkaar verbinden’ is wat dit projectbureau doet. Ervoor zorgen dat de juiste professionals met de juiste expertises worden samengebracht en opdrachtgevers helpen om complexe verduurzamingsvraagstukken op te lossen.

“Dat doen we onder andere binnen de vakgebieden bouwkunde en installatietechniek en binnen de kaders van projectmanagement, bouwvoorbereiding en engineering”, begint Pera (foto rechts). “Concreet betekent dit dat wij uitvoerders, engineers, BIM-modelleurs, projectleiders en werkvoorbereiders in huis hebben met een neus voor integrale duurzaamheid en een bewezen track record. Deze professionals voelen zich thuis bij het ondersteunen en uitwerken van complexe en grootschalige uitdagingen, bijvoorbeeld in projecten die versnellen in de energietransitie en circulariteit.”

Schreeuw om kennis en kunde

In de bouw- en vastgoedsector is een groeiende vraag naar totaaloplossingen en er is dan ook veel behoefte aan kennis en kunde, juist door de enorme bouwopgave en de ontwikkelingen rond duurzaamheid. “Opdrachtgevers merken dat ze zelf niet altijd de mensen in huis hebben om complexe en grootschalige projecten in te vullen. Het gebrek aan dergelijke professionals is een logisch gevolg van de grote vraag naar specialistische kennis.”

Interieur The Joan, een BREEAM-NL Excellent kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw (foto A2 Studio).



“In de huidige verduurzamingsopgaves betekent dat een grote vraag naar digitalisering, innovaties in installatietechniek en duurzaamheidskeurmerken als BREEAM en WELL. De ambities rondom toekomstbestendigheid van gebouwen en gebieden worden steeds hoger en daarmee stijgt het niveau van de gevraagde kennis.”

In beweging

Door deze uitdagingen wordt het werk steeds specialistischer van aard. “Het is lastig om van alle technieken en ontwikkelingen volledig op de hoogte te zijn”, vervolgt Pera. “Daarom voorzien wij onze professionals van specialistische trainingen en opleidingen als daaraan behoefte is. De bouw- en vastgoedsector is in beweging en capaciteiten blijven continu in ontwikkeling.”

Een uitvraag kan heel specifiek zijn, bijvoorbeeld een opgave rondom een duurzame energievoorziening of het certificeren van een gebouw of gebied aan de hand van BREEAMNL. “Gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van de energiehuishouding van een groot utiliteitsproject, dan zijn er specifieke kwaliteiten nodig en selecteren we samen met onze opdrachtgever de meest geschikte professionals. Vervolgens werken we een plan uit om in iedere fase van het project meerwaarde te leveren.”

Brede duurzaamheidsopgaven

Dat uit zich bijvoorbeeld in een van de actuele projecten, waarbij Velox is betrokken: The Joan in Amsterdam Overamstel, een BREEAM-NL Excellent kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw aan de rand van de A10. Pera: “Het gebouw heeft niet alleen een hoge duurzaamheidsambitie op het gebied van het certificaat. Er is ook aandacht voor de types bouwmaterialen die worden ingezet en de flexibiliteit van het gebouw. Om zo bijvoorbeeld herindeling mogelijk te maken bij functieverandering.”

The Joan (beeld exterieur: Proloog).

“Die kenmerken vragen om een professional met niet alleen technische kennis, maar ook met aantoonbare projectprestaties die vergelijkbaar zijn met de breedte van deze opgave. Zo zoeken we met onze opdrachtgevers naar professionals die eerder met de onderwerpen aan de slag zijn geweest en projecten zelfstandig naar een hoger niveau tillen.”

Perfecte verbinding

“We spelen met ons netwerk in op de vraag van morgen”, zegt Pera. “Wij worden enthousiast als opdrachtgevers ons in een vroeg stadium de ambities meegeven, zodat wij daarvoor de juiste professionals kunnen selecteren. Daarom gaan we graag vroeg om de tafel om de perfecte verbinding te maken.”

Zijn uitdaging voor opdrachtgevers is dan ook duidelijk: “Durf ons mee te nemen en een innovatieve uitvraag te stellen. Schroom niet om onze specialisten te prikkelen met een complexe opgave en doe dit zoveel mogelijk in een vroeg stadium van het project, zodat er voldoende tijd is om op alle denkbare vlakken te innoveren en te verduurzamen. Dát is hoe we samen de handschoen moeten oppakken.”

Dit artikel is afkomstig uit de nieuwe Duurzaam Gebouwd (#49), die je in zijn geheel hier gratis kunt lezen.

Op DuurzaamGebouwd.nl stelde Velox zich eerder voor in een partnerinterview. Daarin lees je hoe een professional concreet aan de slag is gegaan met circulariteitsuitdagingen.

Tekst: Marvin van Kempen