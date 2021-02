Trends klimaatbranche voor 2021

2020 zullen velen niet gauw vergeten. Wat waren de opvallendste momenten in de klimaatbranche en wat kunnen we op dit gebied van het nieuwe jaar verwachten? Richard de Waal, directeur bij LG Air Solution, geeft meer inzicht in de actuele stand van zaken en beantwoordt de prangendste vragen.

2020 gaat de boeken in als een bijzonder jaar. Hoe heeft LG dat ervaren en welke veranderingen hebben jullie moeten doorvoeren?

“Het was inderdaad een uiterst bijzonder jaar. In eerste instantie verwachtten we dat de klimaatmarkt zou afnemen toen de pandemie uitbrak. Het uitgavepatroon in de particuliere markt had bijvoorbeeld enorm kunnen dalen. Tot onze verbazing schoot het echter de andere kant op. De groei in de particuliere markt zette onverminderd door. We hebben daarnaast een hete zomer achter de rug en doordat mensen vaker thuis zijn, investeren ze meer in hun eigen huis. Om die vraag te kunnen bijbenen, hebben we als team ook sterk uitgebreid.”

Ventilatie en koeling zijn het afgelopen jaar veelbesproken onderwerpen geweest. Verwacht jij een stijgende vraag naar deze producten in 2021?

“Enerzijds wel, bijvoorbeeld in de particuliere markt. We zijn vanuit verschillende situaties gewend geraakt om airconditioning in een ruimte te hebben, zoals in winkels en kantoorruimtes. Mensen vragen zich af waarom zoiets daar wel kan, maar niet in hun eigen woning. Daar komt bij dat de hete zomers nog wel even doorzetten. Op het gebied van ventilatie zie je een trend waarin er meer aandacht komt voor de luchtkwaliteit binnen gebouwen. Zodoende verwacht ik dat er dit jaar meer geïnvesteerd wordt in gezonde én gekoelde binnenruimtes.”

Wat was het afgelopen jaar de belangrijkste ontwikkeling binnen de klimaatbranche?

“Duurzaamheid is het overkoepelende thema. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de overstap naar R32 koudemiddel binnen onze complete line-up. Dat is in alle opzichten een betere optie voor het milieu dan het voorgaande R410A koudemiddel. Een andere, belangrijke ontwikkeling van het afgelopen jaar is de zoektocht naar meer totaaloplossingen. Denk onder andere aan het koppelen van de vloerverwarming of luchtgordijnen op een VRF-systeem [Variable Refrigerant Flow red.]. Dit is een iets hogere investering, maar een stuk rendabeler en milieuvriendelijker op de lange termijn. Daarbij zie je ook dat fabrikanten steeds vaker een compacte en sneller te installeren oplossing op de markt brengen. Op hun beurt zoeken bouwmaatschappijen en andere innovatieve bedrijven ook weer actief naar zulke totaaloplossingen. Zij willen niet langer een warmtepomp aan de zijkant van hun woning in het zicht hangen. Ze willen juist een oplossing die eenvoudig te integreren is met zowel alle apparatuur als het gebouw zelf.”

Techniek Nederland verwacht in 2021 een krimp van de markt, met name in de utiliteitsbouw. Hoe kijk jij hier tegenaan?

“Gevoelsmatig heb ik het idee dat de utiliteitsbouw wat zal stagneren. Het heeft vorig jaar nog goed doorgelopen voor ons in de utiliteitsbouw. Door onder andere de CO 2 -maatregelen en het aantal vergunningen zijn er echter veel vertragingen. Daardoor kan het voorkomen dat investeringen uitblijven en krijgt de utiliteitsbouw het mogelijk nog zwaarder.”

Naar verwachting trekt de markt in 2022 weer aan. Zijn er volgens jou dan genoeg geschoolde installateurs beschikbaar?

“We doen natuurlijk ons uiterste best om zoveel mogelijk bekwame installateurs op te leiden. Toch zal het de vraag blijven of er tegen die tijd genoeg geschoolde installateurs beschikbaar zijn. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de zomermaanden, wanneer consumenten lang moeten wachten tot hun airconditioner geïnstalleerd kan worden. De handjes zijn er gewoonweg niet. Het tekort zal ook nog wel wat jaren aanhouden. Wel zie je dat bedrijven op zoek gaan naar manieren om dat gat op te vullen. Het zou dus geen vreemde ontwikkeling zijn als de CV-installateurs of elektriciens hun diensten verbreden.”

Welke trends kunnen we verwachten in het nieuwe jaar, kijkend naar de Nederlandse klimaatbranche?

“Iedere partij is nog altijd volop digitaal actief vanwege alle maatregelen. Dat heeft natuurlijk zijn invloed op de klimaatbranche. Zo hebben we tegenwoordig veel minder offline contact met onze klanten en de marketingactiviteiten blijven meer digitaal. Ook onze trainingen van de LG Academy hebben we om die reden volledig omgezet naar een online format. Dat loopt enorm goed, maar het blijft toch anders. De kneepjes van het vak leren naast iemand op een dak is een andere ervaring dan virtueel instructies krijgen. Daarnaast is LG uitgegroeid naar een toppositie in de Nederlandse markt. Het gat naar de top willen we zo klein mogelijk maken, dit jaar en de komende jaren.”

“Producttechnisch denk ik tot slot dat we nog meer gaan focussen op de zaken die al spelen in de markt. De uv-nanotechnologie is een trend die zal worden toegepast op de nieuwe RAC-units. Bovendien zijn in de residentiële markt gezonde leefomgevingen van een nog groter belang geworden. Daar gaan we veel meer op inzetten in dit nieuwe jaar.”

Op de foto, Richard de Waal: “Het zou dus geen vreemde ontwikkeling zijn als de CV-installateurs of elektriciens hun diensten verbreden”.