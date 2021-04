Mythes warmtepomp ontrafeld in gratis webinar

In het webinar ‘Warmtepompen in de bestaande bouw’ wordt uitgelegd hoe warmtepompen voor zowel CO 2 -reductie als lagere energiekosten kunnen zorgen. Het zijn DWA en Hysopt die je alle uitleg geven, ook aan de hand van een praktijkvoorbeeld van de gemeente Eindhoven.

Een veelvoorkomende mythe, aldus de organisatoren van het gratis webinar, is: “Door hoge werkingstemperaturen in bestaande gebouwen, is het onmogelijk om zowel een lage CO 2 -uitstoot als lage energiekosten te realiseren.” Hysopt en DWA gaan in het webinar het tegendeel bewijzen.

De sprekers zullen toelichten hoe duurzaamheidsdoelstellingen kunnen worden behaald en tegelijkertijd flink kan worden bespaard op de energiekosten. Vanuit de gemeente Eindhoven laat Jan Gommers aan de hand van een voorbeeld (zwembad Tongelreep) zien hoe dit in de praktijk werkt.

Prestaties garanderen

Tijdens een interactieve Q&A-sessie leggen de organisatoren uit hoe warmtepompen in bestaande niet-residentiële gebouwen de verwarming overnemen. Dit helpt om:

CO 2 -besparing te realiseren;

-besparing te realiseren; zich te verzekeren van lage gebruikskosten;

een hoog rendement op investeringen te bereiken;

prestaties te garanderen.

Ook wordt geïllustreerd hoe Hysopts digital twin helpt om de lange termijn CO 2 -besparingsstrategie vorm te geven.

Software

DWA en het Belgische Hysopt werken nauw samen aan de uitrol van de Hysopt ontwerpsoftware in Nederland. Dit softwareprogramma helpt om maximaal rendement te halen uit verwarmings- en koelinstallaties in nieuwe én bestaande gebouwen. Gebouwen worden duurzamer, de energie- en onderhoudskosten nemen fors af en het comfort verbetert.

DWA heeft de afgelopen jaren veel positieve ervaringen opgedaan met dit systeem. De toepassing bij diverse opdrachtgevers leidde tot een 50% lagere energierekening, 40% CO 2 -besparing en optimaal werkende installaties.

Ook benieuwd naar alle mogelijkheden en ins en outs op dit gebied? Schrijf je dan meteen in voor het gratis webinar op donderdag 29 april, 11.30 uur.