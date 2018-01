Internet of Things vormt trend voor 2018

Dankzij de digitale revolutie heeft menig gebouweigenaar en -beheerder de beschikking over apparaten die 24 uur per dag met elkaar communiceren. De informatie die wordt uitgewisseld staat in dienst van het optimaliseren en verbeteren van gebouwprestaties.

Dit netwerk van diverse apparaten verzamelt belangrijke data over de werking van het gebouw en de aanwezige gebruikers. Aan de hand van deze gegevens worden processen geoptimaliseerd en verbetert het gebouw zich in essentie tot in de eeuwigheid. Hierbij gaat het allang niet meer alleen over het energieverbruik en het terugdringen ervan.

Anno 2018 wordt informatie over de looproutes van personeel en gebruikers en persoonlijke klimaatinstellingen opgeslagen en gemonitord. Via apps ontvangen gebruikers real time gegevens over beschikbare werkplekken en optimaliseert het gebouw aan de hand van gedragspatronen.

Toekomstbestendig maken van data-infrastructuur

Een belangrijke uitdaging voor de bouw- en vastgoedsector is het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de data-infrastructuur. Deze moet vorm kunnen geven aan nieuwe ontwikkelingen. Andere opgaves zijn het afstemmen van slimme apparaten op elkaar, het slim monitoren van data en het security- en privacy-vraagstuk.

