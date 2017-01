Vescom partner van Duurzaam Gebouwd

Vescom is partner geworden van Duurzaam Gebouwd. Via een interview laat de organisatie zien hoe zij inzet op duurzaamheid en wat ze verwacht voor de toekomst.

Welk milieubeleid voeren jullie?

Het milieubeleid dat Vescom voert is gebaseerd op het voorkomen en verminderen van alle effecten die een nadelig gevolg hebben voor het milieu. Dit betekent concreet dat Vescom continu streeft naar een vermindering van de milieubelasting. Doordat we onze producten zelf ontwikkelen, produceren en distribueren, beheersen we nagenoeg de hele keten en zijn we zeer goed in staat de negatieve effecten van onze activiteiten op het milieu te beperken.

Hoe gaan jullie om met grondstoffen en hoe duurzaam is jullie productieproces?

We produceren met een minimale belasting van het milieu: gaan bewust om met grondstoffen, beperken het verbruik van energie en water en verkleinen de hoeveelheid afval. Zo maken we alleen gebruik van watergedragen lakken en geen lakken met oplosmiddelen. Vescom werkt volgens een gecontroleerd en gecertificeerd ISO 14001 milieumanagementsysteem. Tevens is Vescom CE gecertificeerd. We kiezen bewust voor een gescheiden en gecontroleerde afvoer van reststoffen. Dat garandeert een duurzaam productieproces. Ook voldoen we permanent aan de van toepassing zijnde milieu-, wet- en regelgeving en de overeengekomen convenanten. Terwijl de wetgeving steeds strenger wordt, blijft Vescom deze nog steeds een stap voor.

Hoe lang gaan de producten mee?

Vescom streeft ernaar de effecten van haar producten op het milieu tijdens alle fases van de levenscyclus te minimaliseren. Onze producten staan bekend om hun lange levensduur en projectgeschikte eigenschappen. Vescom vinyl wandbekleding is opvallend sterk en duurzaam en gaat gemakkelijk tien tot vijftien jaar mee. Het vroegtijdig vervangen van onze producten, wat bij andere producten het geval is, is niet nodig. Met als groot voordeel: tussentijds minder gebruik van energie en grondstoffen. En natuurlijk minder afval. De producten zijn verder efficiënt toe te passen en te reinigen zonder chemische schoonmaakmiddelen.

Naast vinyl wandbekleding bieden we een keuze in andere kwaliteiten wandbekleding. Zoals zijde, een 100% natuurlijk product dat volledig afbreekbaar is. En Xorel, dat cradle-to-cradle gecertificeerd is. We blijven onderzoek doen naar en aandacht geven aan alternatieve grondstoffen. De wandbekleding waarbij we gebruik hebben gemaakt van plastics op basis van polyethyleen en polipropyleen is een mooi resultaat hiervan.

Vescom – Xorel textiel wandbekleding – dessin Kaleidoscope

Als basis voor onze meubelstoffen dienen onder andere natuurproducten zoals wol en mohair. Onze mohair-producten zijn cradle-to-cradle gecertificeerd.

Vescom – mohair meubelstof – dessin Ariana

De meubel- en gordijnstoffen van Vescom zijn Oeko-Tex gecertificeerd. Dit betekent dat ze onafhankelijk getest zijn op schadelijke stoffen en deze niet voorkomen in de Vescom producten.

Wat is VinylPlus en wat is het doel van dit initiatief?

Vescom is verbonden aan VinylPlus. Dit initiatief heeft als doel het verbeteren van de duurzame productie en het duurzaam gebruik van PVC, alsmede de technologieën omtrent recycling te stimuleren en te verbeteren. VinylPlus is het ambitieuze vervolg op Vinyl2010, de vorige vrijwillige verbintenis van de Europese PVC industrie, waar Vescom vanaf het moment van oprichten al aan verbonden is. Door het toepassen van onze vinylkwaliteiten ondersteunt u de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve recycling methodes via het programma VinylPlus, waar Vescom actief aan deelneemt.

Foto bovenaan:

Vescom – vinyl wandbekleding – dessin Bolter