Robert Schellekens: bijdragen aan investeren in duurzame gebouwen

Auteur: Tom de Hoog

Een reis van 7 maanden gaf hem de tijd na te denken wat hij in zijn werk echt belangrijk vindt. Nu hij werkt bij belegger Bouwinvest kan Robert Schellekens zich helemaal richten op zijn passie: het verduurzamen van de gebouwde omgeving. In de rubriek 'Grenzeloos talent' komt hij aan het woord.

Wat houdt je baan bij Bouwinvest in?

“Ik ben daar begin november gestart als technisch manager en verantwoordelijk voor de technische kwaliteit, verduurzaming en innovaties van de panden in ons kantorenfonds.”

Sluit dit aan op je studie?

“Heel goed: ik studeerde aan de TU Delft naast architectuur ook bouwtechnologie en ik ben in beide richtingen afgestudeerd in 2011. Mijn bouwtechnologisch onderzoek richtte zich op energieneutrale gebouwoplossingen. Voor mijn afstuderen bij architectuur heb ik een nieuw gebouw voor de faculteit Bouwkunde ontworpen, die faculteit was immers afgebrand in 2008. Toen heb ik onderzocht in hoeverre energieneutraliteit het uiterlijk van een gebouw beïnvloedt. Het ging dus om een combinatie van gebruikerswensen en esthetische uitgangspunten, maar ook technische aspecten zoals energieneutraliteit (mijn afstudeeronderzoek). En hoe deze zaken op elkaar inspelen voor een gebouw anno nu.”

Wat deed je tussen 2011 en nu?

“Na een jaar bij een kleine consultancy in Haarlem ging ik als architect aan de slag bij Concrete in Amsterdam. Daar heb ik leren ontwerpen. Het is een superleuk bedrijf waar ik meedraaide in grote projecten voor onder andere wolkenkrabbers in New York. Na 2,5 jaar begon ik een beetje om mij heen te kijken. Toen mijn vriendin een baan in Berlijn kreeg aangeboden, zijn we daarheen verhuisd. Na een sollicitatie werd ik projectleider bij een klein bureau in Berlijn. Het betrof kleinere projecten, maar met wel veel meer verantwoordelijkheden dan bij Concrete. Van ontwerp tot en met oplevering en dus meer coördinerend. Na anderhalf jaar besloten mijn vriendin en ik een droom waar te maken en een grote reis te maken. We zijn vorig jaar 7 maanden op reis geweest door Japan, Indonesië, Australië en Nieuw Zeeland. Dat was een uitgelezen gelegenheid om na te denken over mijn verdere loopbaan.”

Waar dacht je over na?

“We zijn met 7 miljard mensen op deze aardbol en we doen hard ons best die op te stoken. Toen ik de documentaire van Leonardo di Caprio ‘Before the Flood’ zag, realiseerde me weer dat we met zijn allen er hard aan moeten trekken om ook voor onze kinderen een leefbare wereld te behouden. Bij mijn afstuderen was dat ook de kern: hoe zorgen we ervoor dat onze gebouwde omgeving niet meer energie verbruikt of afval produceert dan werkelijk nodig is? Hoe kunnen we die stromen stuiten? Hoe gaan we om met energie en water, en hoe maken ook een leefomgeving waarin mensen zich prettig voelen en die lange tijd meegaat zonder het na 20 jaar weer te slopen. Een leefomgeving die voldoet aan eisen van nu, maar ook aan die van over 50 jaar.”

Wat was de uitkomst van die overdenking?

“Ik miste in veel van mijn werk de connectie met duurzaamheid en met duurzame techniek. Dankzij mijn baan in Berlijn weet ik dat ik het leuk vind om projecten te coördineren. Toen ben ik in die richting gaan zoeken. Via-via kwam ik in contact met Bouwinvest en dat klikte goed. Het is echt een bedrijf dat de meerwaarde van duurzaamheid inziet.”

Wat doe je nu?

“Ik bezoek de panden in mijn portfolio om de stand van zaken te onderzoeken. Zo kijk ik welke renovatieprojecten lopen en waar kansen liggen. Als ik daarin inzicht heb, nemen we beslissingen over wat gedaan kan worden om de duurzaamheid naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor zijn veel mogelijkheden vanwege nieuwe bedrijven die daarop inspelen met sensoren, slimme meters, data-analyse en klimaatinstallaties. Ik heb zo een heel mooie kans om te werken aan de gebouwde omgeving van de toekomst.”

Is er techniek die speciaal je interesse heeft?

“Veel nieuwe meet- en regeltechnieken maken veel inzichtelijk en kunnen verbeteren, maar oude gebouwen en installaties zijn soms helemaal niet geschikt of aanpasbaar om daarmee om te gaan. En: hoe ga je om met flexibiliteit? Je hebt om de zoveel tijd andere huurders in een pand.”

Wat betekent gezondheid van gebouwen voor je?

“Een gezond binnenklimaat van een gebouw is echt een vereiste. Ik ben voorstander van natuurlijk geventileerde gebouwen, zodat je nog een beetje frisse lucht van buiten naar binnen haalt. Dat is minder efficiënt voor klimaatsystemen, maar ik vind het ook zelf fijner om een raam open te zetten en dan maar een trui aan te doen als dat nodig is. Dat liever, dan weggeblazen te worden door een loeiende airco terwijl het buiten 25 graden is.”

Hoe zie je dit in relatie tot certificeren?

“We moeten ons afvragen wat werkelijk een duurzaam gebouw is. Soms lijkt het scoren van een label voor een gebouw een doel op zich. Zo’n label maakt wel dingen duidelijk, maar is een gebouw dan werkelijk duurzamer? Neem geen energiemaatregelen die het comfort voor de gebruiker onder druk zetten. Iets kan technisch goed lijken, maar voor de gebruiker niet de beste oplossing zijn. Dat vraagt meer aandacht, denk ik. Ik ga me keihard inzetten om daar een bijdrage te leveren. Verbruik omlaag, comfort omhoog en gebouwen maken waarin mensen zich fijn en waarmee ze zich verbonden voelen.”