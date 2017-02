Juan Aguerre: gevels als service kunnen gamechanger worden

Auteur: Tom de Hoog

Hij kwam uit Mexico om via Californië in Delft bij de TU verder te studeren. Juan Azcarate Aguerre werkt als grenzeloos talent aan een vernieuwend concept voor het ‘huren van een intelligente gevel’ en werft daar participanten voor.

Wat deed je voordat je naar Nederland kwam?

“Ik begon in Mexico vanuit het traditionele concept van wat een architect doet. Ik besloot vervolgens om naar Los Angeles te gaan om daar digitale architectuur en conceptueel ontwerp te studeren aan de Southern California Institute of Architecture. Na mijn afstuderen werkte ik 2 jaar bij Gehry Technologies als een BIM-projectcoördinator. Daar leerde ik werken met Digital Project, software die wordt gebruikt door de firma voor het ontwikkelen van projecten met complexe geometrieën. Mijn taak was om met 3D-modellering de wensen van architect Frank Gehry te integreren met de voorstellen van het ingenieursbureau vanuit een fysiek perspectief. Het Guggenheim in Abu Dhabi was het belangrijkste project, waarbij ik toen betrokken was. Overigens las ik onlangs in een tijdschrift dat de bouw nog niet verder is dan de fundering. Dat is typisch voor de bouwsector: alles duurt lang.”

Wat zijn je plannen bij TU Delft?

“Ik werk hier nu 2,5 jaar. Ik hou hier echt van de focus op de verscheidenheid van technische issues. Ik heb veel geleerd over hoe gebouwen worden gemaakt: niet alleen vanuit het perspectief van de bouw, maar ook over de juridische, financiële aspecten en de rol van stakeholders in de keten. Dat wil ik blijven ontwikkelen, omdat ik geloof in het potentieel van de circulaire economie als een manier om radicaal te veranderen in deze industrie. Ik denk dat de universiteit is de juiste plaats om dit te ontwikkelen, omdat er brede expertise aanwezig is. Ik zie mezelf als verbindingspunt tussen alle belanghebbenden. Ik probeer daarbij altijd een goede balans tussen praktijk en de academie aan te houden en zeker voor het project rondom geïntegreerde gevels zie ik nieuwe consultingrollen naar voren komen. Ik denk dat deze ontwikkelingen uiteindelijk leiden tot een reeks nieuwe functies in de keten.”

Ik las over je idee voor 'geïntegreerde gevels als een service'. Wat is het?

"Het is een vorm van geïntegreerd circulair denken voor de bouwsector. In de gefragmenteerde bouwsector, met al haar leveranciersniveaus en geen duidelijk aanspreekpunt voor klant en leverancier, is het invoeren van circulariteit lastig vanwege de praktische details. Tal van voorbeelden laten zien hoe dit kan werken, kijk naar Philips met 'Pay per per Watt' en 'tapijten te huur'. Tijdens mijn masters in Delft ontwikkelde ik – samen met mijn mentor – het idee voor het verstrekken van comfort binnenshuis als een service. De gevel van een gebouw kan allerlei bouwtechnieken (ventilatie, energieopwekking, opslag) integreren. We kunnen dergelijke complexe gevels nu al engineeren en bouwen; het probleem is dat ze een hogere initiële prijsstelling hebben dan de traditionele gevels. Dus ze zijn niet erg concurrerend. Het idee is dan om deze duurdere geïntegreerde gevels als service met een prestatiegarantie te bieden aan de markt, met de nadruk op de lagere Total Cost of Ownership (TCO).”

Wie wordt aangetrokken door dit soort rentals?

“Gevels als een service kunnen interessant zijn voor partijen in commercieel vastgoed, zoals high-end kantoorlocaties of voor gebouwen voor partijen met een langetermijnvisie, zoals universiteiten en overheid. Gebouwen kunnen uiteindelijk uitgroeien tot een verzameling van alle soorten servicecontracten.”

In welke fase zit het project?

“in 2016 hebben we een model gebouwd om de technologie te tonen. Nu zijn we bezig met de ontwikkeling van het businessmodel. Stakeholders hebben verschillende meningen en sommigen zien een groot potentieel, terwijl anderen niet zeker zijn of het van toepassing is op hun bedrijf. Iedereen is het erover eens dat de industrie zich moet aanpassen. Ongeveer 20 leveranciers zijn bij het proefproject betrokken. We doen interviews met overige belanghebbenden, bijvoorbeeld de financiële sector. Ook interviewen we gebruikersgroepen en deskundigen op het gebied van wetgeving.”

Helaas is de huidige praktijk in de bouw nog steeds gebaseerd op de laagste initiële kosten: dat moet echt veranderen.' Juan Aguerre

Resulteert dit in een product dat klaar is voor de markt?

“Dat is ons streven. Maar de overgang naar producten leveren als diensten is complex vanwege de noodzakelijke aanpassingen in de industrie.”

Zit Nederland in de voorhoede van deze ontwikkelingen?

“Op sommige gebieden is Nederland ver vooruit, denk ik. Bijvoorbeeld als het gaat om openheid naar systemische innovatie, zoals CE. In termen van technologie innoveert Duitsland veel en op het gebied van creatieve financiering voor dit soort nieuwe contracten las ik al veel interessants uit de Verenigde Staten.”

Jouw plannen voor de toekomst?

“Voorlopig blijf ik in Nederland, want wil ik verder met het proefproject waarmee ik nu bezig ben. Ik ben ook van plan mijn promotieonderzoek te doen, waarbij ik building technologies en vastgoed management combineer. Ook ben ik samen met een collega bij TU Delft een bedrijf gestart voor architectonisch ontwerp, engineering consultancy en bouwmanagement. Die dingen houden mij de komende jaren bezig.”

Wat vind je ook belangrijk?

“Ik denk dat recent afgestudeerde professionals voorstander zijn van de systematische aanpak of: het bredere beeld. Er is meer interesse in hoe de verschillende groepen belanghebbenden samenwerken. Ik geloof dat als iedereen een langdurig belang neemt in een project, en als de economische prikkel er ook is, duurzaamheid een businesscase heeft. Helaas is de huidige praktijk in de bouw nog steeds gebaseerd op de laagste initiële kosten en dat moet echt veranderen. Belanghebbenden moeten elkaar meer vertrouwen met de focus op prestaties in plaats van de kosten.”