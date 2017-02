Irene Sopjes: stap voor stap naar een duurzamere bouw 

Auteur: Tom de Hoog

Zij studeerde in 2008 af aan de TU Eindhoven en vond een baan naar haar hart bij Nelissen Ingenieursbureau. Daar merkt Irene Sopjes dat de praktijk een heel ander speelveld biedt dan de collegezaal. Als BREEAM-NL-expert draagt dit Grenzeloos Talent bij aan gecertificeerde verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Waarop ben je afgestudeerd?

“Mijn afstudeeronderzoek ging over daglichttoetreding in gebouwen met gekromde gevels. Het idee kwam van mijn afstudeerbegeleider. In het begin van dat afstudeertraject dacht ik ook nog de relatie met akoestiek erbij te betrekken om zo het onderwerp breed te benaderen, maar dat heb ik laten varen. Het werd te complex en dus heb ik me gefocust op daglichttoetreding.”

Wat waren je bevindingen?

“Het is alweer even geleden, maar de uitkomst was dat het met een gekromde gevel – bij de juiste oriëntatie – mogelijk is met eenzelfde glasoppervlak meer daglicht binnen te krijgen. In mijn onderzoek ben ik overigens ook ingegaan op hoe je met zonwering om kan gaan, wat resulteerde in een uitgebreid overzicht van technieken en materialen. Het was puur een theoretische exercitie, maar door die materialenlijst wel heel bruikbaar.”

Wat ben je na je afstuderen gaan doen?

“Ik zocht meteen een baan en had op dat moment de keuze uit verschillende bedrijven. Ik heb voor Nelissen Ingenieursbureau gekozen, omdat ik daar voor mijn gevoel de meeste uitdaging zou krijgen en daar zit ik nu nog steeds. Bij Nelissen zijn er regelmatig stagiaires vanuit de TU Eindhoven, dus het contact met de TU is er nog steeds. Het begeleiden van stagiaires en hen enthousiast maken voor het vak is erg leuk om te doen.”

Was voor jou het verschil tussen studie en praktijk groot?

“Best wel. De universiteit is sterk onderzoeksgericht. Dat is in de bouw anders, dat was zeker een omschakeling.”

Wat doe je?

“Ik ben adviseur bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid. Mijn afstudeerrichting was Bouwfysica (nu: Building Physics and Services) en deze baan sluit daar helemaal op aan. Duurzaamheid en brandveiligheid waren zaken die in mijn studie niet veel belicht werden. Kennis daarover heb ik dan ook vooral in de praktijk opgedaan.”

Hoe zit het met materialen als we brandveiligheid en duurzaamheid in de betekenis van ‘groen’ bespreken?

“Kijk je naar materiaalgebruik in relatie tot duurzaamheid, dan kun je dit beoordelen aan de hand van de certificeringsmethodiek BREEAM-NL. Ik ben zelf BREEAM-NL-expert en op weg om Assessor te worden. Bij Nelissen volgen we de ontwikkelingen bij de toeleveranciers, maar we richten ons vooral op onze rol van adviseur naar de opdrachtgevende partij. Dat houdt in dat we werken op procesniveau, waarbij we vooraan in het traject met de opdrachtgever de keuze maken voor een duurzame productgroep, en niet zozeer betrokken zijn bij ontwikkelingen op productniveau.”

Toch ben ik benieuwd wat duurzaamheid voor je betekent?

“Duurzaamheid is voor mij uitdagend omdat het betrekking heeft op diverse aspecten en met verschillende randvoorwaarden (esthetisch, sociaal, financieel) binnen ieder project. Er hangt aan duurzame oplossingen vaak wel een prijskaartje, maar niet iedere opdrachtgever is bereid voor duurzaamheid te betalen. In overleg met de opdrachtgever gaan we er altijd voor om hier samen de beste weg in te vinden.”

Hoe kijk je aan tegen circulariteit?

“Dat gaat steeds meer spelen. We zien de pioniers die daar nu al veel mee bezig zijn, maar ik denk dat het gros van de markt daar nog niet helemaal klaar voor is.”

Zie je daar een taak voor jou of het bedrijf waar je werkt?

“Nelissen is ISO 14001 gecertificeerd. We proberen hierin niet alleen naar onszelf als bedrijf te kijken, maar dit juist ook mee te nemen in onze werkzaamheden. Met onze adviezen proberen we invloed uit te oefenen op de milieu-impact van gebouwen. In de praktijk willen niet alle opdrachtgevers een BREEAM-NL-certificering behalen. Ook met die opdrachtgevers proberen we wel een zo duurzaam mogelijk gebouw te realiseren binnen de randvoorwaarden van de opdrachtgever.”

Zonder een dergelijk certificaat krijg je toch een onverkoopbaar gebouw?

“Een deel van de vastgoedmarkt heeft al ingezien dat een BREEAM-NL-certificering, vaak BREEAM-NL In-Use, van belang is om investeerders te trekken. Veel organisaties hebben de motivatie om daarop te letten, maar andere nog wat minder.”

Wat is een project waar je trots op bent?

“Binnenkort wordt een compleet gerenoveerd kantoorgebouw in Tilburg opgeleverd. Voor dit gebouw is een BREEAM-NL ontwerpcertificaat behaald, onder begeleiding van ons als BREEAM-NL-expert. Vanaf het begin van het ontwerpproces hebben wij samen met de opdrachtgever gekeken naar de mogelijkheden om gezamenlijk een duurzaam gebouw te realiseren, in overleg zijn we uitgekomen op een BREEAM-NL-certificering. De opdrachtgever is heel betrokken en maakte een bewuste keuze voor het opwaarderen van een kantoorgebouw uit de jaren 60. Het gebouw is helemaal gestript tot casco en daarna weer opgebouwd met een nieuwe gevel, een nieuwe indeling en nieuwe klimaattechniek. Je ziet dat je voor zo’n project al een hele stap kunt maken als het om duurzaamheid gaat. Bijvoorbeeld doordat je een afgeschreven casco hergebruikt, waarbij de flexibele indeling geschikt is gemaakt voor verschillende soorten huurders.”