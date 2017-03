De week van… Hein van Tuijl

Auteur: Tom de Hoog

Als managing director van EPEA Nederland werkt Hein van Tuijl aan de ontwikkeling van Cradle to Cradle-oplossingen voor de hele waardeketen in de bouwsector. De week van deze gedreven C2C-ambassadeur zit dan ook boordevol contacten met gelijkgestemden én met de markt.

Maandag

De week begint bij Mosa in Maastricht. De tegelproducent ontving in 2011 een C2C company charter award. Mosa spant zich sinds 2008 in om de producten en processen steeds meer in lijn met de Cradle to Cradle-visie te krijgen. Zo is Mosa de enige fabrikant van keramische tegels in wereld met nagenoeg een complete productlijn die Cradle to Cradle Silver is gecertificeerd. Vandaag staat de bespreking van de volgende stappen op de agenda. Mosa-sustainability manager Dorien van der Weele heeft goed nieuws want zijn bedrijf maakt dit jaar een volgende ambitieuze stap in de C2C-certificering. Onderwerp van het gesprek is de samenwerking en de rol van EPEA. “In de samenstelling van de tegels is al heel wat verbeterd om ze gezonder en beter recyclebaar te krijgen. De uitdaging ligt nu in de uitvoer en opschaling van de recycling. Veel keramische producten uit gebouwen verdwijnen bij sloop of renovatie als substraat onder ons wegdek. Hierin wil Mosa verandering in brengen.” Aan EPEA gelinkte Cradle to Cradle gevelsysteemleveranciers komen ter sprake om een mogelijke verbinding te leggen. Mosa’s façadesysteem biedt namelijk een goede oplossing voor het zuiver terugnemen van tegels. Ook de aluminium ophanging leent zich voor een retoursysteem en hergebruik. Hein informeert Van der Weele over de ontwikkelingen van het Materials Passport en de bruikbaarheid daarvan in Cradle to Cradle certificering. “Voor Mosa’s toekomstige certificering kunnen we met het paspoort aantonen wat de recyclingwaarde en -strategie is.” Hij belicht ook andere ontwikkelingen bij EPEA, waaronder de Reverse Experience Module (REM): een modulaire en rondreizende presentatievorm die na de zomer op meerdere plaatsen in Europa geïnteresseerden voorlicht over de praktijk van circulaire gebouwen. Dit in het kader van het Europese BAMB-project waarvan EPEA een van de kartrekkers is.

Hein (links) en EPEA-collega Frieke Heens bij Mosa

Dinsdag BAMB-dag

In Brussel is het jaarlijkse congres voor het consortium en de stakeholders van Buildings as Material Banks (BAMB) in het gebouw van Bruxelles Environnement. ’s Ochtends is Hein moderator bij de interactieve workshops waarbij ook mede-initiator Douglas Mulhall aanwezig is. “Het idee is een gebouw te gebruiken als een bank voor materialen. Op niveau van product, systeem en bouwdeel zijn al heel mooie hergebruikscenario´s te ontwikkelen. Wel moet het streven zijn dat aan het einde van al deze nieuwe toepassingen, zuivere materiaalstromen overblijven die te recyclen zijn met behoud van kwaliteit." In BAMB-verband wordt gewerkt met een consortium van 16 partners uit 8 landen aan circulaire gebouwen binnen diverse deelprojecten zoals Materials Passports en reversible building design. Vandaag geeft de stakeholdersgroep, met ruim 200 partijen, hun feedback op ontwikkelde ideeën en plannen. “BAMB is een fantastische ontwikkeling richting breed Europees gebruik en hopelijk ook standaardisering. Koplopers passen het systeem nu al toe in de praktijk, zoals gemeente Venlo en Schiphol.“

Woensdag

Tijdens één van zijn presentaties in 2016 loopt Hein Martijn Horsman tegen het lijf. Martijn is projectmanager bij Schiphol Real Estate en ambassadeur van de circulaire economie en het C2C-denken binnen Schiphol. Op de luchthaven wordt een nieuw mortuarium gerealiseerd. Martijn wil hiervoor maximaal invulling geven aan de Zero Waste-visie voor 2030 die Schiphol heeft geformuleerd. Daartoe krijgt de projectgroep – met daarin de architect, aannemer en huurder - in de zomer van 2016 een Cradle to Cradle training door EPEA. De ontwerpgroep formuleert niet enkel doelstellingen op gebied van Zero Waste, maar ook op andere C2C thema's zoals energie, luchtkwaliteit en culturele diversiteit. EPEA ondersteunt het project bij de selectie van de juiste materialen. Ook tekent het bedrijf de circulaire waarde hiervan op in paspoorten. Het doel is om het hergebruik van de modulaire bouwdelen en materialen zo goed mogelijk te borgen in heldere waardeproposities. In het overleg met Martijn wordt bekeken hoe de meest recente ontwikkelingen op gebied van paspoorten kunnen worden toegepast op Schiphol, maar ook hoe deze pilot binnen Schiphol kan leiden tot verbreding van C2C-ontwikkelingen binnen Schiphol Group.

Donderdag

Er staat een telefonische afspraak gepland met director Greentech Wouter Beck van Hunter Douglas. Deze onderneming heeft een nieuw Cradle to Cradle-plafondsysteem op de markt gebracht op basis van modulaire aluminium profielen met gerecyclede, vilten panelen. Naast dit innovatieve nieuwe product heeft het bedrijf de ambitie om productiebreed zijn assortiment te onderwerpen aan een Cradle to Cradle certificeringstraject: van de plafondsystemen tot de rolgordijnen en de textielen. EPEA ondersteunt dit traject en helpt de fabrikant met het ordenen van een complex proces: welke productielocaties nemen we onder de loep? Welke materialen worden gebruikt en van welke interne en externe leveranciers zijn deze afkomstig? Welke certificeringshoogtes zijn er haalbaar nu en welke op termijn? De ambitie is om vóór september 2017 een brede C2C-collectie op de markt aan te bieden.

Vrijdag

Vrijdag zijn er bij EPEA interne besprekingen met het team. Iedere projectmanager draagt de verantwoordelijkheid over een 5-tal Cradle to Cradle-projecten. Minstens één keer in de week is er collectief overleg, maar de vrijdagen gebeurt dat uitgebreider en zijn er ook de 1-op-1 besprekingen tussen projectmanagers of tussen Hein en een projectmanager. Projectmanagers Sanne van den Dungen, vertrekt voor een maand naar China om zelf te de omstandigheden te ervaren, waaronder veel Europese producten gemaakt worden. De vraag die haar bezighoudt is hoe we vanuit Europa meer grip krijgen op deze complexe ketens en hoe we ons ervan kunnen verzekeren dat inspanningen op gebied van mens en milieu in Europa leiden tot betere leef- en werkomstandigheden in China. De planning is om de trip te combineren met een bezoek aan de fabriek van een belangrijke opdrachtgever.

De week wordt afgesloten met een ‘uitzwaaiborrel’ in het Eindhovense centrum. Niet té lang doorzakken, want in het weekend gaat Hein hardlopen als voorbereiding van een halve marathon!

Foto bovenaan: Hein van Tuijl (links) met Douglas Mulhall.