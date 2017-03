‘Deze prijs geeft erkenning op internationaal gebied'

Delta Development Group-CEO en aandeelhouder van ZC Consulting Coert Zachariasse won de tweede editie van de ABN AMRO Duurzame 50, destijds Duurzame 50 Vastgoed NL. Wat heeft de award hem gebracht en wie nomineert hij voor de 2017-editie?

Wat heeft de award je gebracht?

We kregen aardig wat vragen binnen van organisaties die circulariteit willen implementeren op product- en gebouwniveau. Dat heeft geleid tot een consultancy business, die we opbouwen naast Delta Development. De ABN AMRO Duurzame 50 heeft bijgedragen aan het aantal vragen en verzoeken die we op dit vlak ontvingen. De prijs is niet alleen een mooie erkenning, het profileert je ook op internationaal gebied.

Wie is je persoonlijke favoriet voor 2017?

Dan denk ik meteen aan mijn neef, Owen Zachariasse. Hij heeft een enorme drive en enthousiasme en zet zich in om de toegevoegde waarde van een gezond gebouw uiteen te zetten en te onderbouwen met feiten. Juist die onderbouwing met betrekking tot gezondheid vind ik prijzenswaardig. De bouw- en vastgoedsector focust nog te vaak op korte termijn verdienmodellen en vergeet waar het om gaat: gezondheid, comfort en de ervaring van een gebouw.

De verklaring daarvoor is dat het lastig is om zachte elementen als gezondheid meetbaar te maken en te communiceren richting je stakeholders. Owen maakte de stap om niet alleen output te meten in omzet, maar ook naar toegenomen arbeidsproductiviteit en afgenomen ziekteverzuim te ervaren.

Waarom is de ABN AMRO Duurzame 50 een belangrijke prijs?

We moeten de impact die duurzaamheid kan maken aantonen. Daarnaast is het belangrijk voor de sector om niet terug te vallen en vast te houden aan oude, niet duurzame principes. Nu het economische klimaat verbetert zie je dat duurzaamheid als norm wordt beschouwd en dat partijen weer voor korte termijn gewin kiezen. Een tekenende beweging en des te belangrijker dat we toekomstbestendigheid weer op de agenda zetten. Daar is de ABN AMRO Duurzame 50 een mooie stimulans voor.

Wat heb je uiteindelijk gedaan met je geldprijs?

Ik heb mijn geldprijs gedoneerd aan Villa Joep, een stichting en fonds tegen neuroblastoom kinderkanker. Opgericht door ouders die zelf hun kind hieraan verloren hebben. Ik heb zelf redelijk dichtbij de gevolgen van deze ziekte meegemaakt en onder andere daarom wilde ik deze geldprijs aan hen ter beschikking stellen.

Zachariasse schonk daarnaast 25.000 euro aan de stichting op het podium van het Green Tie Gala. Met het combineren van krachten van diverse bedrijven, waaronder BlueWater, is het bedrag daarna gegroeid tot de 65.000 euro. Lees meer over het Green Tie Gala en de ABN AMRO Duurzame 50.